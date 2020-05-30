Sosyal medyadan orkide çiçeği üzerine minyatür yapımını öğretiyor

İSTANBUL (AA) – LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA – Minyatür sanatçısı Nevin Yapıcı, kurumuş orkide çiçeği üzerine minyatür çizmeyi anlattığı videolarıyla vatandaşlara hobi edinme fırsatı veriyor.

Türk-İslam coğrafyasında farklı zaman ve kültürel mozaikten beslenen minyatüre gönül veren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans öğrencisi de olan 26 yaşındaki Nevin Yapıcı, dört yıldır bu sanatla ilgileniyor.

Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi'nde minyatür eğitimine devam eden Yapıcı, bu sanatı yaparken bazen kağıt yerine farklı malzemeler de deniyor.

Yapıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele döneminde birçok insanın zamanını evinde geçirdiği bu dönemde minyatürü anlattığı ve sosyal medyadan yayınladığı videoları büyük ilgi görüyor.

Nevin Yapıcı, orkide çiçeği üzerine minyatür yapımını anlattığı videolarla birçok kişiye yeni bir hobi imkanı da sunuyor.

– "Minyatürün insanın iç dünyasını temsil ettiğini düşünüyorum"

Yapıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerin evde yapabilecekleri alternatif bir hobi olarak minyatür sanatını öğrenebileceklerini söyledi.

Yapıcı, bunun Osmanlı'da saray sanatı olarak bilindiğini ve nakkaşhanelerde yapıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Minyatür padişahın hayatını, savaşları, geçit törenlerini merasimleri anlatan bir kitap sanatı olarak karşımıza çıkıyor. Aslında sadece padişahın hayatı değil tıp, kimya, coğrafya her alanda kitaplarda karşımıza minyatür sanatı çıkıyor. Aynı zamanda minyatür tıp, kimya ve benzeri bilimleri, resimleyerek anlatan bir sanat. Günümüzde de herkes kolaylıkla kurslarda minyatür sanatı eğitimi alabiliyor. Saray sanatı olan minyatür günümüzde topluma indirgenmiş bir sanat haline geldi. Minyatürde bir çerçevenin içine giren her şeyin aslında, insanın iç dünyasını temsil ettiğini düşünüyorum."

Minyatürün insanın yolculuğunu anlattığını aktaran Yapıcı, "Minyatür sanatı kendimi keşfetmeme, tanımama, sabrımı ve hayal gücümü ölçmeme ve kendimi sevmeme neden oldu. Minyatürümle aramda bağ oluşturuyorum." dedi.

– "Sanatta farklı şeyleri deneyip cesaretli olmak gerekiyor"

Yapıcı, koronavirüs sürecinde öğrendiklerini paylaşmak istediğini belirterek, kurumuş orkide çiçeği üzerine minyatür çizerek yeni bir ürün ortaya çıkardığından bahsetti.

Sanatta farklı şeyleri deneyip cesaretli olmak gerektiğini, kendisinin de orkide üzerine yaptığı minyatürleri, hazırladığı videolarla sosyal medya hesabından paylaştığını belirten Yapıcı, şunları kaydetti:

"Çiçek üzerine minyatür yapımı ilk etapta zor gelebilir ama küçük yapraklara, daha büyük objeler çalışılabilir. Orkide çiçeği bulamazsak da büyük yapraklara da minyatür sanatına benzer şeyler de yapılabilir. Kitaplar arasında kurumuş yapraklar üzerine kolay çalışılabiliyor. Herhangi bir yaprak üzerine ilk önce kalemle çizip, daha sonra boyayla yapmak gerekiyor. Herkes evde olduğu süreçte minyatür sanatını deneyebilir, kolay bir şekilde yapılabileceğini düşünüyorum."

Videolarına ilişkin takipçilerinden çok olumlu yorumlar aldığını belirten Yapıcı, "Çok güzel tepkiler aldım. Sosyal medyadan orkide çiçeği göndermek isteyenler oldu. İlk önce Twitter'dan yayınlandıktan sonra santur sanatçısı Sedat Anar yorum yaptı. Daha sonra video 8 binin üzerinde beğeni aldı." diye konuştu.

Yapıcı, yaprak üzerine yapılan minyatürlerin vernik sprey sıkılarak çerçeve yapılabileceğini ve ayraç olarak kullanılabileceğini sözlerine ekledi.