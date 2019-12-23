Sosyal medyanın konuştuğu değişim: Bunun adı mucize!

Vietnam’ın kırsal kesiminde bir köyde doğan 7 yaşındaki Chien, ayaklarındaki eğrilik nedeniyle hiç yürüyemedi. Ellerinden kuvvet alıp sürünerek hareket eden Chien, ailesinin ve arkadaşlarının sırtında okula gidiyordu.

Küçük çocuğun hayatı, ‘Önce Çocuk Derneği’nin (Children First Foundation) hikayesini paylaşmasıyla değişti. Chien’in durumunu anlatan ve tedavisi için bağış kampanyası başlatan dernek, yeterli yardımın toplanmasıyla harekete geçti.

Tedavi için Avustralya’ya götürülen Chien, Melbourne’de doktor Tom Tran tarafından kontrol edildi. Aralık ayı başında ayakları ve kalçasından operasyon geçiren Chien, geçtiğimiz günlerde ise ilk adımlarını attı.

Dernek tarafından o anların fotoğrafları paylaşılırken, Avustralya basını da kalpleri ısıtan gelişmeye geniş yer ayırdı. Chien’in başından geçenler sosyal medyada da büyük ilgi çekerken, küçük çocuğun fizyoterapi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Chien’in 6 ay ile 1 yıl arasındaki süre içerisinde tamamıyla sağlığına kavuşması bekleniyor.