Sosyal medyaya damga vurdular! Galatasaray ile Cristiano Ronaldo rekabeti

Yazan:
Alaturka Online
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Galatasaray, sosyal medyadaki etkileşim rakamlarıyla dikkat çekiyor.

Sarı-Kırmızılılar, özellikle Twitter’da bu anlamda öne çıktığı bir ocak ayını geride bıraktı.

Galatasaray, bu alanda sağladığı etkileşim rakamlarıyla zirveyi zorlarken Cristiano Ronaldo etkisini dahi alt etmeyi başardı.

Deportes & Finanzas, ortaya koyduğu rutin raporuyla ocak ayında sosyal ağlarda en çok etkileşim alan spor kulüplerini açıkladı.

İşte Deportes & Finanzas’ın raporuna göre Twitter’da en çok etkileşim alan spor kulüpleri…

20 – Tottenham Hotspur

Ocak 2023 toplam etkileşim: 2,19M

19 – Kansas City Chiefs

Ocak 2023 toplam etkileşim: 2,44M

18 – Golden State Warriors

Ocak 2023 toplam etkileşim: 2,61M

17 – Los Angeles Lakers

Ocak 2023 toplam etkileşim: 2,75M

16 – Liverpool

Ocak 2023 toplam etkileşim: 2,85M

15 – Beşiktaş

Ocak 2023 toplam etkileşim: 3,01M

14 – Corinthians

Ocak 2023 toplam etkileşim: 3,14M

13 – Cincinnati Bengals

Ocak 2023 toplam etkileşim: 3,62M

12 – Manchester City

Ocak 2023 toplam etkileşim: 4,37M

11 – Paris Saint-Germain

Ocak 2023 toplam etkileşim: 4,67M

10 – Fenerbahçe

Ocak 2023 toplam etkileşim: 5,35M

9 – Chelsea

Ocak 2023 toplam etkileşim: 6,87M

8 – Flamengo

Ocak 2023 toplam etkileşim: 6,89M

7 – Arsenal

Ocak 2023 toplam etkileşim: 7,15M

6 – Buffalo Bills

Ocak 2023 toplam etkileşim: 7,56M

5 – Manchester United

Ocak 2023 toplam etkileşim: 9,02M

4 – Real Madrid

Ocak 2023 toplam etkileşim: 10,4M

3 – Al Nassr

Ocak 2023 toplam etkileşim: 12,5M

2 – Galatasaray

Ocak 2023 toplam etkileşim: 12,8M

1 – Barcelona

Ocak 2023 toplam etkileşim: 14,6M

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