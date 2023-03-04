Sosyal medyaya damga vurdular! Galatasaray ile Cristiano Ronaldo rekabeti

Galatasaray, sosyal medyadaki etkileşim rakamlarıyla dikkat çekiyor.
Sarı-Kırmızılılar, özellikle Twitter’da bu anlamda öne çıktığı bir ocak ayını geride bıraktı.
Galatasaray, bu alanda sağladığı etkileşim rakamlarıyla zirveyi zorlarken Cristiano Ronaldo etkisini dahi alt etmeyi başardı.
Deportes & Finanzas, ortaya koyduğu rutin raporuyla ocak ayında sosyal ağlarda en çok etkileşim alan spor kulüplerini açıkladı.
İşte Deportes & Finanzas’ın raporuna göre Twitter’da en çok etkileşim alan spor kulüpleri…
20 – Tottenham Hotspur
Ocak 2023 toplam etkileşim: 2,19M
19 – Kansas City Chiefs
Ocak 2023 toplam etkileşim: 2,44M
18 – Golden State Warriors
Ocak 2023 toplam etkileşim: 2,61M
17 – Los Angeles Lakers
Ocak 2023 toplam etkileşim: 2,75M
16 – Liverpool
Ocak 2023 toplam etkileşim: 2,85M
15 – Beşiktaş
Ocak 2023 toplam etkileşim: 3,01M
14 – Corinthians
Ocak 2023 toplam etkileşim: 3,14M
13 – Cincinnati Bengals
Ocak 2023 toplam etkileşim: 3,62M
12 – Manchester City
Ocak 2023 toplam etkileşim: 4,37M
11 – Paris Saint-Germain
Ocak 2023 toplam etkileşim: 4,67M
10 – Fenerbahçe
Ocak 2023 toplam etkileşim: 5,35M
9 – Chelsea
Ocak 2023 toplam etkileşim: 6,87M
8 – Flamengo
Ocak 2023 toplam etkileşim: 6,89M
7 – Arsenal
Ocak 2023 toplam etkileşim: 7,15M
6 – Buffalo Bills
Ocak 2023 toplam etkileşim: 7,56M
5 – Manchester United
Ocak 2023 toplam etkileşim: 9,02M
4 – Real Madrid
Ocak 2023 toplam etkileşim: 10,4M
3 – Al Nassr
Ocak 2023 toplam etkileşim: 12,5M
2 – Galatasaray
Ocak 2023 toplam etkileşim: 12,8M
1 – Barcelona
Ocak 2023 toplam etkileşim: 14,6M