Geçen hafta LGS'de olduğu gibi üniversite sınavında da kalabalık birikti… 27 Haziran 2020 FOX Ana Haber Hafta Sonu ekstra videoları yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Burak Birsen'in sunumuyla FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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Anasayfa Alaturka Online Sosyal mesafesiz ”YKS”… 27 Haziran 2020 FOX Ana Haber Hafta Sonu