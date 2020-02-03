Sosyal sınıf farklılıklarına değinen filmler. Bölüm 1

"Önemli Şeyler" programımızın bu bölümünde "Sosyal Sınıf Farklılıklarına Değinen Filmler" hakkında konuştuk. Programımız 2 bölümden oluşuyor. 2. bölüm 07.02.2020 Cuma günü saat 21:00'de yayında olacak. Önemli Şeyler ► http://www.instagram.com/onemliseylertv
Hakan Orkan ► http://www.instagram.com/hakanorkan
Özay Şen ► http://www.instagram.com/ekvatortilkisi
Çağlar Cilara ► http://www.instagram.com/caglarcilara Spotify ► https://open.spotify.com/show/30VHI9RC39Zr7NlUSjdAoh?si=9ZWLuLk-SvizczDwhpnYeA
Apple Podcast ► https://podcasts.apple.com/tr/podcast/çağlar-cilara/id1483052978?l=tr ▪️Sosyal Sınıf Farklılıklarına Değinen Filmler
Snowpiercer 01:07
Elysium 05:38
Parazit 09:12
The Florida Project 10:14
Roma 12:02
Us 14:50
Potemkin Zırhlısı 20:37
Freaks 24:23
The Apartment 26:51 #kültürsanat #sinema #film
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