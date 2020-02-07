Sosyal sınıf farklılıklarına değinen filmler. Bölüm 2





"Önemli Şeyler" programımızın bu bölümünde "Sosyal Sınıf Farklılıklarına Değinen Filmler" hakkında konuştuk. Programımız 2 bölümden oluşuyor. İlk bölümü izle ► https://youtu.be/d43pUyVy_DE SOSYAL MEDYA HESAPLARI 🔻

Önemli Şeyler ► http://www.instagram.com/onemliseylertv

Hakan Orkan ► http://www.instagram.com/hakanorkan

Özay Şen ► http://www.instagram.com/ekvatortilkisi

Çağlar Cilara ► http://www.instagram.com/caglarcilara PODCAST 🔻

Spotify ► https://open.spotify.com/show/30VHI9RC39Zr7NlUSjdAoh?si=9ZWLuLk-SvizczDwhpnYeA

Apple Podcast ► https://podcasts.apple.com/tr/podcast/çağlar-cilara/id1483052978?l=tr ▪️SOSYAL SINIF FARKLILIKLARINA DEĞİNEN FİLMLER

Guguk Kuşu 00:28

Joker 03:05

Yedi Samuray 04:35

Titanic 07:00

Selvi Boylum Al Yazmalım 11:48

Züğürt Ağa 16:20

Kapıcılar Kralı 18:55

Kibar Feyzo 20:43

Gemide 23:45

Yol 27:12 #kültürsanat #sinema #film

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