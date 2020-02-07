"Önemli Şeyler" programımızın bu bölümünde "Sosyal Sınıf Farklılıklarına Değinen Filmler" hakkında konuştuk. Programımız 2 bölümden oluşuyor. İlk bölümü izle ► https://youtu.be/d43pUyVy_DE SOSYAL MEDYA HESAPLARI 🔻
Önemli Şeyler ► http://www.instagram.com/onemliseylertv
Hakan Orkan ► http://www.instagram.com/hakanorkan
Özay Şen ► http://www.instagram.com/ekvatortilkisi
Çağlar Cilara ► http://www.instagram.com/caglarcilara PODCAST 🔻
Spotify ► https://open.spotify.com/show/30VHI9RC39Zr7NlUSjdAoh?si=9ZWLuLk-SvizczDwhpnYeA
Apple Podcast ► https://podcasts.apple.com/tr/podcast/çağlar-cilara/id1483052978?l=tr ▪️SOSYAL SINIF FARKLILIKLARINA DEĞİNEN FİLMLER
Guguk Kuşu 00:28
Joker 03:05
Yedi Samuray 04:35
Titanic 07:00
Selvi Boylum Al Yazmalım 11:48
Züğürt Ağa 16:20
Kapıcılar Kralı 18:55
Kibar Feyzo 20:43
Gemide 23:45
Yol 27:12 #kültürsanat #sinema #film
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Anasayfa Alaturka Online Sosyal sınıf farklılıklarına değinen filmler. Bölüm 2