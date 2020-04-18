Sosyal yardım parasını kimler alıyor? Sosyal yardım parası için başvuru yapılıyor mu?

Gündemdeki gelişmeler sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanılığı, ihtiyaç sahiplerine ikinci defa 1000 TL yardım yapılacağını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 faza ayırdıkları sosyal nakdi destek ödemelerinde 1. faz ödemelerinin yapıldığını ve 2. faz için ödemelerin haftaya yapılacağını duyurdu.

SOSYAL YARDIMDA 2. FAZ BAŞVURULARI OLACAK MI?

Bakanlığı yeni nakdi yardımına, 1. Faz’da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.

2. FAZDA YARDIMLARI KİMLER ALACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un duyurduğu 2. Faz nakdi yardımlara, corona virüsü öncesi devletten sosyal yardım alanlar ve 1. Fazda 1000 liralık yardımda bulunulan kişilere ikinci defa yardım yapılmayacak. 2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL’lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000’er TL nakdi destek verilecek.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.

Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI