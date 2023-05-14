Sosyalist Güç Birliği İttifakı seçim sonuçları: 2023 milletvekili dağılımı, oy oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde YSK’nın onay verdiği saatte seçim sonuçlarına dair veriler açıklanmaya başlarken Sosyalist Güç Birliği ittifakına dair veriler de gelmeye başladı. Son veriler, anlık oy oranları, milletvekili dağılımında son durum Sözcü’de

Seçim Sonuçları 2023

Türkiye’deki 2023 genel seçimleri için SOL Parti (SOL), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Devrim Hareketi (DH) ve Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin (TSİP) katılımıyla oluşan Sosyalist Güç Birliği, 21 Ağustos 2022’de kuruldu.

Bu ittifakın kuruluşu, “Sosyalist Güç Birliği yola çıkıyor” başlıklı bir bildiriyle 20 Ağustos 2022’de duyuruldu ve 226 kişinin imzasıyla yayımlandı. 20 Mart 2023 tarihinde TSİP ittifaka katılmış ve 21 Mart 2023 tarihinde Sosyalist Cumhuriyet Partisi ittifaka destek vereceğini duyurdu.

24 Mart 2023’te Sosyalist Güç Birliği, seçime kendi adayları ve logolarıyla girecek olan TKP, SOL Parti ve Türkiye Komünist Hareketi’nin seçime girme yeterliliği olduğunu açıklamış ve diğer partilerin destekleyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, TKP ve SOL Parti Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı.