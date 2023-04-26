Sosyetik çiftin cinsel saldırı davası sil baştan 





Duruşmaya katılmayan Şeyhmus Tatlıcı hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına ve yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ocak 2020’de görülen davada mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın tehdit, hakaret ve kasten yarama suçlarından beraatına karar vermişti.

Mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın, boşanmak üzere olduğu eşi Melisa Tatlıcı’ya karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğinin sabit olduğunu belirterek 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

AVUKATI KARARI TEMYİZ ETTİ

Tatlıcı’nın avukatı Uğur Uğurlu kararı Yargıtay’a taşıması üzerine verilen cezanın fazla olduğu gerekçesiyle dosya tekrar ilk derece mahkemesine gönderilmişti.

ÇELİŞKİLİ BEYANLAR

Yargıtay kararında olayın intikal şekli ve zamanı, mağdurun aşamalardaki çelişkili beyanlarını göz önüne alarak, sanık Şeyhmus Tatlıcı’ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını belirtmişti.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Melisa Tatlıcı, avukatı Köksal Bayraktar ile katılırken, Şeyhmus Tatlıcı’yı avukatları Kezban Hatemi ve Uğur Uğurlu temsil etti. Mahkeme taraflara Yargıtay’ın bozma ilamına karşı diyeceklerini sordu.

KARARA DİRENİN

Mağduriyetinin çok büyük olduğunu belirten Melisa Tatlıcı, “Bir an önce süreç bitsin, mümkün olan en büyük ceza verilsin” dedi.

Melisa Tatlıcı’nın avukatı Köksal Bayraktar ise “Yargıtay’ın bu kararına mahkemenizin uymamasını talep ediyoruz. Yargıtay’ın kararı gerekçesizdir. Sizin kararınız adli tıp raporuna dayanıyordu, gerekçeliydi. Olayda nitelikli cinsel saldırı vardır, basit cinsel saldırı değildir. Kararsa direnilsin” dedi.

“AMAÇ MADDİ ÇIKAR SAĞLAMAK”

Şeyhmus Tatlıcı’nın avukatları Uğur Uğurlu ve Kezban Hatemi ise Yargıtay’ın kararına mahkemenin uymasını istedi.

Avukat Kezban Hatemi, “Müvekkilim kimseye şiddet uygulamış bir insan değildir. 6 ay sonra bu şikayet yapılıyor. Cinsi Sapık olarak nitelendirdiği kocasından halen ayrılmak istemiyor. Müvekkilimin 3 senedir hayatı karartılıyor. Evli olduğu adam hakkında maddi, manevi baskı yapılarak, maddi çıkar sağlanmak isteniyor” dedi.

YURT DIŞI YASAĞININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini reddetti. Heyet, Şeyhmus Tatlıcı’nın yurtdışı yasağının devamına karar vererek, önümüzdeki celse zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, çiftin Kanlıca’daki evlerinde yaşanan olayda, Şeyhmus Tatlıcı’nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı eşi Melissa Tatlıcı’nın görmesi üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktığı belirtiliyor.

Şeyhmus Tatlıcı’nın tartışma esnasında eşine hakaretlerde bulunduğu, hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen iddianamede, ‘yaralama’ ‘cinsel saldırı’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Ocak 2020’de görülen duruşmada, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından beraatına karar verilmişti.

Mahkeme, Şeyhmus Tatlıcı’yı boşanma aşamasındaki eşine karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay ise kararı, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanlarını göz önüne alarak, sanık Şeyhmus Tatlıcı’ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını belirtmişti.