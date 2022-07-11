Soyer: Asla unutmayacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindeki İzmir heyeti, erkek kadın, çocuk yaşlı demeden 8 bin 372 kişinin Sırp güçlerince katledildiği Srebrenitsa Soykırımı’nın 27’inci yılı nedeniyle düzenlenen anma törenine katıldı. Kimliği bu yıl belirlenen 50 kişinin daha toprağa verildiği törende Başkan Soyer, anı defterini imzaladı. Soyer, “20’nci Yüzyıl’da Avrupa’nın ortasında barışı katledenleri asla unutmayacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bosna-Hersek’de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’daki en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 bin 372 kişinin Sırp güçlerince katledildiği Srebrenitsa Soykırımı’nın 27’nci anma yılı etkinliklerine katıldı.

“İZMİR HALKININ VİCDANINI TEMSİLEN BURADAYIZ”

Sabah erken saatlerde İzmir heyetiyle birlikte Potoçari’ye gelen Başkan Tunç Soyer, savaş sırasında 25 bin Boşnak’ın canlarını kurtarmak için sığındığı eski akü fabrikasına gelerek buradaki anı defterini imzaladı.

Soyer, soykırımın 27’inci yılı anısına deftere şu cümleleri yazdı: “Ekmek kadar, su kadar, nefes kadar barışa muhtacız. Barış, yaşam kaynağımız. Barış tesadüfen gelmez. Barış için sevmeye, yetinmeye, birbirimize güvenmeye, bir de barışı elimizden alanları unutmamaya ihtiyacımız var. 20’nci Yüzyıl’da Avrupa’nın ortasında barışı katledenleri asla unutmayacağız. Barışı mutlaka güçlendireceğiz. Faşizme karşı el ele omuz omuza duracağız. Barış için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün burada tüm İzmir halkının vicdanını temsilen ve 11 Temmuz 1995’te hayatlarını kaybedenlerin anısının huzurunda saygıyla eğilerek aziz hatıralarını yad ediyoruz.”

Soyer, anı defterinin ardından eski akü fabrikasında kurulan Dr. Paul Lowe’nin “Kuşatma”, yazar Nermina Memic’in “Uyarı” ve küratörler Azir Osmanovic, Elma Hašimbegovic, Elma Hodzic’in “(Asla) Geçmemiş Olanların İzinde” adlı sergisini gezdi. Serginin ardından heyet birçok ülkeden temsilcinin katıldığı resmi anma törenine katıldı.

50 SOYKIRIM KURBANI DAHA TOPRAĞA VERİLDİ

Resmi törenin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı’na geçerek Srebrenitsa anıtına beyaz zambak bırakan Soyer, soykırımda hayatını kaybedenler için dua ederek cenaze törenine katıldı. Törende, 27 yıl önce katledilmesine karşın kimliği bu yıl tespit edilen 50 kişi için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından isimleri okunan 50 kişi toprağa verildi.

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