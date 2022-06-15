Soyer: Bu model Türkiye’ye umut olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk Konut projesini başlatan imza töreninde konuştu. Depremzedeler için kooperatifçilik modelini hayata geçiren projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten Soyer “Siz, biz hep beraber aslında dünyayı değiştiriyoruz. Dilber Apartmanı’yla kurduğumuz model emin olun Bayraklı’ya da, İzmir’e de, Türkiye’ye de umut” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi‘nin depremzedeler için hayata geçirdiği ve Türkiye’de ilk kez uygulanacak Halk Konut projesi başlatıldı.

30 Ekim İzmir depreminde orta hasar alan ve ardından yıkılan Bayraklı’daki Dilber Apartmanı sakinlerinin kurduğu Halk Konut 1 Yapı Kooperatifi temsilcileriyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri EGEŞEHİR AŞ ve İZBETON AŞ ile Bayraklı Belediyesi şirketi BAYBEL AŞ’nin oluşturduğu ortak girişim yetkilileri arasında sözleşme imzalandı.

Sözleşmeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, depremzedelerin kendi konutlarını yapabilmesi için belediye güvencesi ve teknik destek verecek.

“TÜRKİYE’YE DE UMUT”

Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’ndeki imza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, depremzedeler için kooperatifçilik modelini hayata geçiren bu projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek “Siz, biz hep beraber aslında dünyayı değiştiriyoruz. Şu an değiştiriyoruz. Dilber Apartmanı’yla kurduğumuz model emin olun Bayraklı’ya da, İzmir’e de, Türkiye’ye de umut” dedi.

“KIVANÇLA SÖYLÜYORUM Kİ TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Başkan Tunç Soyer konuşmasına depremde yaşamını yetirenleri anarak başladı. Bütün yurda umut ışığı olacak çok değerli bir projenin başlangıç noktasında olduklarını söyleyen Başkan Soyer, şu ifadeleri kullandı;

*İzmir’le birlikte bütün Türkiye’nin sarsıldığı 30 Ekim Depremi’nin ardından, büyük bir dayanışma örneği sergileyerek yaşadığımız derin acıları birlikte göğüsledik. Yaralarımızı beraber sarmaya çalıştık.

*Yaşadıklarımız bize gösterdi ki, tüm zorluklara rağmen kentsel dönüşümde başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Fakat ekonominin dibe vurduğu bu dönemde, kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi sürecinde karşımıza birçok engel çıktı. Kazancı düşük riski fazla gören müteahhitler ihalelere dahi girmiyor; kentsel dönüşüm projelerinden uzak duruyordu.

*İşte İzmir’de bir ilki daha hayata geçirmemizin hikayesi bu kadar olumsuz koşullarda başladı. Halk Konut projemiz ile kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kooperatif modelini ekledik. Binaları yıkılan, yaşanamaz hale gelen depremzede vatandaşlarımız için sosyal ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiğimiz bu model, kıvançla söylüyorum ki Türkiye’de bir ilk.

“GERÇEK BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ”

*İlk olarak, depremde orta hasarlı olduğu tespit edilen ve bize başvuruda bulunan apartman sakinlerimize, yeni yapılacak apartman için bir kooperatif kurmaları önerisinde bulunduk. Deprem mağduru olan apartman sakinlerimiz, Halk Konut 1 Yapı Kooperatifi’ni kurarak kendi yapacakları yeni binanın müteahhidi oldu.

*Bu sayede Dilber Apartmanı’nın sakinleri aynı zamanda kooperatif üyeleri olarak yeni yapılacak apartmanda hak sahibi oldu. Yıkılan Dilber Apartmanı’nın olduğu bu alana toplamda 40 daire yapılacak. Kooperatif üyeleri ise 32 kat malikinden oluşuyor.

*Belediye Meclisimizde kabul edilip uygulamaya konulan yüzde 20 emsal artışı ile fazladan oluşacak 8 dairenin satışından elde edilecek kazanç ile 40 dairenin inşaatı tamamlanacak. Bu projede görev alan belediyemizin şirketleri, yüzde 1 gibi sembolik bir kar oranı ile kooperatife müteahhitlik hizmetini karşılıksız verecekler.

“HALKIN İRADESİ KARŞISINDA HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ”

*Yıkılan binalarının yeniden inşası için talepte bulunan bütün depremzede vatandaşlarımıza bu imkanı sunmak için canla başla çalışacağız. Siz, biz hep beraber aslında dünyayı değiştiriyoruz.

*Şu an değiştiriyoruz. Dilber Apartmanı’yla kurduğumuz model emin olun Bayraklı’ya da, İzmir’e de, Türkiye’ye de umut. Her biriniz umutsunuz. Çünkü bize güvendiniz. Biz size güvendik ve gösterdik ki en olumsuz koşullarda bile bizim ortak irademizin önünde hiçbir güç duramaz, bunları da aşmayı biliriz.

*İnşa edeceğimiz yeni yapılar, ileri mühendislik teknikleri ve yapı sağlığı izleme sistemleriyle yeşil çatı ve güneş enerjisi sistemleriyle donatılacak. Çatılarımızda yağmur suyunu hasat edeceğiz. Bu imalat aslında bir inşaat modelini de oluşturacak. Sağlıklı, doğayla uyumlu, tasarruflu bina ne demek bunu da göstermiş olacağız. Heyecanımız boşa değil. En kısa sürede en mükemmel şekliyle yapacağız. Bütün Türkiye’ye örnek olacağız.

“DEPREMZEDE BABASI TUNÇ BAŞKAN” SLOGANLARI

Salondaki kalabalık sık sık “Depremzede babası Tunç Başkan” ve “Halkız haklıyız kazanacağız” sloganları attı. Başkan Soyer, “Biz sadece Dilber Apartmanı için değil bütün Bayraklı için yola çıktık. Sonuna kadar gideceğiz. Sonuna kadar yanınızda olacağız. Hiç merak etmeyin” diye sözlerini tamamladı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise “Atlattığımız felakette Türkiye’nin farklı yerlerindeki afetlere göre başarılı bir iş yönettiğimizin farkındayım. Büyük gayretler sarf ettik. Yalnız değildik. Sırtımızı dayadığımız İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve dostlarımız vardı. Ama içimizde bir uhde kalmıştı. Konut sorununun çözülmesi. Çok kıymetli büyüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanımız imdadımıza yetişti. Sayenizde İzmir’in İzmir’e yetebileceğini ispatlamış olduk. Size şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Eminim ki bu ilk değil, bir başlangıç” dedi.

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