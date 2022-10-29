Soyer: Bu toprakları yeniden bereket fışkıran bir vatan haline getireceğiz

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın 29 Ekim töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, “Bu toprakları gençlerinin terk etmediği, çocuklarının yatağa aç girmediği, kadınlarının öldürülmediği, derelerinin kurumadığı, sanatın ve düşüncelerin yasaklanmadığı ve yeniden bereket fışkıran bir vatan haline getirene kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. Yılında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı törenine katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki buluşmada CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kollarının temsilcileri ile partililer yer aldı.

“YIKILACAK DEĞİLİZ”

Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, bir yıl sonra bugün Cumhuriyetin tam bir asrı geride bırakmış olacağını belirterek “Bu dönüm noktası, geçmişten öğrenmek ve geleceğe yön vermek için bize tarihi bir fırsat sunuyor. Biliyoruz ki emperyalizm kuşatması altında verilen mücadele ve kazanılan zafer, hiç kolay olmadı. Cumhuriyet ile yepyeni bir yaşamın müjdelenmesi, çok ağır bedeller ödenerek gerçekleşti. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz şu günler, omuzlarımıza büyük görevler yüklüyor. Biliyoruz ki, şehrimiz İzmir Milli Mücadele’nin en büyük meydanlarından biri. İşte bu yüzden biz bu sorumluluğu iliğimize, kemiğimize kadar hissediyoruz. Şüphesiz ki bu gerçeğimizden kaçacak, önümüze konan engeller karşısında yılacak, yıkılacak değiliz” dedi.

Dağılmadan, bölünmeden, parçalanmadan ilerleyeceklerini belirten Başkan Soyer, “Dünya yerinde durdukça biz birbirimize kenetlenmeye devam edeceğiz. Biz neleri gördük. Ne sınavlardan geçtik, yorulduk demedik. Bu yüzden bugün de hiç olmadığı kadar hazırız. Kararlıyız. Bu toprakları, gençlerinin terk etmediği, çocuklarının yatağa aç girmediği, kadınlarının öldürülmediği, derelerinin kurumadığı, sanatın ve düşüncelerin yasaklanmadığı ve topraklarından yeniden bereket fışkıran bir vatan haline getirene kadar mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“YETER Kİ GELECEĞE UMUTLA BAKIN”

Gençlere de seslenen Başkan Soyer, “Asla umutsuz ve hayalsiz olmayın. Önünüzdeki tüm engelleri kaldırmak için biz göğsümüzü siper ettik. Siz, yeter ki birbirinize sarılın. Yeter ki geleceğe umutla bakın. Ben sizlere inanıyorum. Siz de bu ülkenin gücüne inanın. Yaklaşık bir asır önce savaştan çıkmış bir vatanı yeniden ayağa kaldıran atalarımızın yaptığı gibi” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise Cumhuriyet’in hukukun üstünlüğü, hak temelli eşit yurttaşlık ve herkes için adalet anlamına geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet rejiminde hiçbir kişi ya da zümre bir diğerinden üstün ya da ayrıcalıklı değildir. Cumhuriyet aydınlanmadır. Çağdaşlığı, aklı ve bilimi rehber edinir. Cumhuriyet fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller demektir. Cumhuriyet kadın erkek eşitliğidir.”

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