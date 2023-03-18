Soyer: Daha özgür bir ülke için kararlar ve ilkeler ortaya koyacağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işçi, çiftçi, sanayici ve esnaflardan oluşan paydaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sürüyor.

15 Mart’ta başlayan ve alanında uzman çok sayıda akademisyeni konuk eden kongre 21 Mart’ta sona erecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kongrenin ‘Doğamıza Davet’ temalı dördüncü gününün ardından bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Geçen yıl 1 Ağustos’ta başlayan paydaş toplantılarının sonuncusunu yaptıklarını hatırlatan Soyer, “8 ay boyunca geliştirilen, çalışılan ilke ve kararlar müzakere edildi. Bu müzakerelerde iki ana başlık vardı. Birincisi diğer paydaş gruplarının çalışmalarını müzakere ettiler. İkincisi dört ayrı masada toplanan 200 akademisyenin doğa, tarih, demokrasi ve inovasyon başlıkları altında yaptıkları kavramsallaştırma çalışmalarını, revizyonları müzakere ettiler” ifadelerini kullandı.

“GENEL BAŞKANLAR DİNLENECEK”

Tüm metinlerin Yüksek İstişare Kurulu’nun önüne geleceğini belirten Soyer, “Kurul bir yandan bunları değerlendirecek bir yandan da kongrenin manifestosunun ön sözünü çalışacak. Önümüzde üç gün var. Önce Millet İttifakı’nın genel başkanlarını dinleyeceğiz. Onlardan da ilham alacağımız birçok konuşma olacak. Nihayet 21’inde de son haline gelmiş metinleri, her delegasyonun bulunduğu ortamda oylamaya sunacağız. Böylelikle İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ni tamamlamış olacağız” diye konuştu.

“KARARLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Kongreden çıkan kararların takipçisi olacaklarının altını çizen Soyer sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Bütün bunlar bittikten sonra tüm siyasal partilerin, tüm sivil toplum kuruluşlarının, tüm vakıfların, meslek odalarının, ilgilenen herkesin önüne koyacağımız manifestomuz ve kararlarımız olacak. Bir yandan da önümüzdeki yıla hazırlanacağız. Yani; gelecek yıl bütün bu alınan ilke ve kararların takibini yapıyor olacağız.

* Gelecek yıl hangi kararlarla ilgili nasıl yol alındığını, engellerin ne olduğunu, aşılıp aşılmadığını görüşüyor olacağız. Yeni oluşan hayaller, beklentiler varsa bunları masaya koyacağız.”

“GÖRKEMLİ BİR ÇALIŞMA OLACAK”

Kongreyi gerçekleştirmedeki hedeflerini de açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’de 100 yıl önce yapılan İktisat Kongresi nasıl yeni bir cumhuriyetin iktisat politikalarını ortaya koyduysa, bugün bizim de hedefimiz Türkiye’nin gelecek yüzyılına ışık tutacak ilke ve kararları oluşturmak ve bunların takibini yapmak olacak. Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve karşı karşıya kaldığımız bu büyük yıkımın yarattığı enkazın altından nasıl kalkacağımıza dair ve nasıl daha adil, daha müreffeh, daha demokratik, daha özgür bir ülke kuracağımıza dair kararlar ve ilkeler ortaya koyacağız. Her gün yaptığımız toplantılarda görüyoruz ki umudu kaybetmek için bir sebep yok. Umudumuzu korumak ve geleceği inşa etmek için çok sebep var” şeklinde konuştu.