Soyer: İzmir’de hükümetin 1 tane U tabelası yoktur

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağdaş ve çevreci ulaşım hedefi doğrultusunda Çiğli Tramvayı’nda sona gelen, Buca Metrosu’nun yapımına başlayan, Narlıdere Metrosu’nu ise bu yıl içinde açacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi kente yeni bir hat daha kazandırıyor. İzmir Hafif Raylı Sistemi’nin 6’ncı aşaması olacak Karabağlar-Gaziemir Metro Hattı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan törenle tanıtıldı.

SOYER: OK YAYDAN ÇIKTI

Devam eden yatırımlar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kenti demir ağlarla örmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Soyer, “Heyecanımız çok büyük. Tarihi bir an. Üstelik içinde bulunduğumuz konjonktürü düşünürseniz ne kadar büyük tarihi bir an olduğu daha iyi anlaşılır. Ok yaydan çıktı. Bugün o hedefe doğru ilk adımı atıyoruz. Heyecanımız gerçekten çok büyük. Yola çıktığımız zaman çalışma arkadaşlarıma İzmir’i demir ağlarla öreceğiz demiştim. Ülkemizin kurucu iradesinin bu evrensel vizyonuna sadık kalarak cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında İzmir’i iki yeni metro hattıyla kavuşturuyoruz” dedi.

“DEVAM EDECEĞİZ”

Karşıyaka Tramvayı ile entegre olacak Örnekköy Tramvayı ve Otogar-Kemalpaşa Metro hatları için de hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Dünyanın tüm çağdaş kentleri gibi, İzmir’in her karışını demir ağlarla örüyoruz, örmeye devam edeceğiz” dedi.

32,6 kilometrelik hattın tamamlandığında İzmir’in en uzun metro hattı unvanını alacağını, tamamı yer altında olacak 24 istasyon bulunacağını belirten Soyer, günde 340 bin yolcu taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Soyer, “Buca Metrosu, 765 milyon euroluk bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımıydı. Karabağlar-Gaziemir Metro hattının toplam maliyeti araçlarıyla beraber 2 milyar 105 milyon euro olacak. Kendi rekorlarımızı kırmaya devam ediyoruz. 2 milyar 105 milyon euroluk yatırım rakamı gerçekten şu anda sadece İzmir’in değil Türkiye’nin en önemli rakamlarından olacak. Üstelik bunu baştan sona İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla başaracağız” dedi.

“OYUNCAK TREN BİLE ALAMIYORSUNUZ”

Karabağlar-Gaziemir Metro Hattı’nda Konak bağlantısının da General Asım Gündüz durağı ile kılçık hattı denen bir sistemle bağlanacağını ifade eden Soyer, birçok hattın birbirine bağlanacağını söyledi. Başkan Soyer, “Tüm bu ekonomik koşullar altında, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, darboğazda, dolar ve euro başını alıp gitmişken biz çalışmaya devam ediyoruz; devam edeceğiz. Ne yazık ki 2023 yılı yatırım programında Otogar-Halkapınar Metrosu için dokuzuncu kez 2014’ten bu yana 3 bin liralık bütçe koymaya devam ediyorlar. Sadece bu hatta değil Selçuk Ortaklar, Ödemiş Kiraz demiryolu projelerine de ayrılan bütçe biner lira. Oyuncak tren bile alamıyorsunuz” dedi.

“1 TANE U HARFİ YOK”

Merkezi hükümeti yatırımlar üzerinden eleştiren Soyer, “İzmir merkezi bütçeye 40 koyup 1 almaya devam ediyor. İzmir’in hak ettiği kent yaşamını kurmak için, kaynağı nerede olursa olsun bulup İzmirlilere getirmeye, onların hizmetine sunmaya devam edeceğiz. İzmir’in kent içi ulaşımında bir dünya kenti olması için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kaybedilen yılları telafi etmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Gururla söylemek istiyorum, İstanbul’da birçok metro girişinde U harfi vardır. Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı metrolar. İzmir’de hükümetin 1 tane U tabelası yoktur. Çıktığımız bu yolda, geri dönüş yok. Ok yaydan çıktı. Tüm zorluklara karşı İzmir’e hizmet getirmeye devam edeceğiz. Kararlıyız, İzmir’i demir ağlarla öreceğiz demiştik. Örmeye devam edeceğiz. Biliyorum çok az kaldı bir şey değişecek her şey değişecek” dedi.

“YENİ METRO HATTINDA NEŞET ERTAŞ DURAĞI”

Ülkenin aydınlığı için birlik beraberlik mesajı veren Başkan Soyer, İzmir’de Karabağlar’da uzun yıllar yaşayan Neşet Ertaş’ın adının bir durağa verileceğini açıkladı. Tanıtım töreni Neşet Ertaş’ın türküsü ve alkışlarla sona erdi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Cumhuriyetin 100. yılına yakışacak İzmir’in en büyük yatırımı. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Gaziemir ilçesi Tunç Soyer başkanımızla birlikte altın çağını yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 Kasım ayında ön proje ihalesi yaptı. Çalışmalar devam etti. Gaziemir için 100 yıllık bir hayal. Dedemin adını taşıyan Abdullah Arda Meydanı’nın altından metro geçecek. Hiç hayal etmediğim hızda ilerleyen bir proje” dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Metronun Karabağlar’a gelmesi, buradaki kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte kentin gelişimini, dönüşümünü sağlayacak planlara hız kazandıracak. Bu yönüyle Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum. Sadece bir ulaşım projesi değil dönüşüm projesi, kentin gelişim projesi olarak kabul etmek gerekir” dedi.

Menderes Belediyesi Başkan Vekili Erkan Özkan, “İlçemizi de kapsayacak olan proje ilçemize her yönüyle artı bir değer katacaktır. Uzun süredir beklediğimiz projeyle Menderesli hemşerilerimiz konfora ulaşacaktır. Bu mutluluğu bize yaşattığı ve tüm kısıtlamalara rağmen İzmir’i demir ağlarla örmeye devam ettiği için Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür etmek istiyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğindeki tanıtım toplantısına Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Menderes Belediyesi Başkan Vekili Erkan Özkan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen Aralık ayında Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve iki ilçenin bürokratlarıyla bir araya gelerek proje ilişkin proje ilişkin bilgi vermişti.

İzmir Ulaşım Ana Planı’na uyumlu şekilde hazırlanan hatta, 2030 yılında günlük 340 bin yolcu taşınması hedefleniyor. Anketler yapılarak ve nüfus yoğunluğu fazla bölgeler belirlenerek çizilen hatla özellikle Karabağlar ilçesinin Eskiizmir, Bozyaka semtleri ile Gaziemir bölgesindeki ulaşıma ve trafiğe nefes aldırılması amaçlanıyor.

24 istasyona sahip proje güzergahı mevcut metro hattının Stadyum İstasyonu’na entegre edilerek, bağımsız istasyonla başlayacak. Yeni metro hattı sırasıyla Konak, Halkapınar, Gıda Çarşısı, Tepecik, İstikbal, Gürçeşme, Yeni Yol, General Asım Gündüz, Çalıkuşu, Eski İzmir, Seniha Mayda, Dostluk Bulvarı, Atatürk A.T.M.L., Altan Aydın, Fuar İzmir, ESBAŞ, Gaziemir Eski Kaymakamlık, Abdullah Arda, Gaziemir Stadyum, Gaziemir Güvenpark, Adnan Menderes Havaalanı, Sanayi, Görece ve Menderes olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar-Gaziemir Metrosu için hazırladığı projeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Altyapı Genel Müdürlüğü’nün onayını sundu. Onayın ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na yatırım programına girmesi için gönderilecek ve yapım ihalesi hazırlıkları başlayacak.