Soyer, sırtında küfeyle enginar hasadına katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde işçiler, bölge tarımsal kalkınma kooperatifleri ve sendika üyeleriyle Seferihisar’a enginar hasadına gitti.

Sırtına küfeyle hasada katılan Soyer, hasat yardımıyla beraber bölge üretici kooperatiflerinden enginar satın alarak gıda paketleriyle beraber dağıtımının devam edeceğini söyledi.

Hasat etkinliğinde konuşan Soyer, “Tüccar düşük fiyat verdiği için enginar tarlada kalacak diye endişemiz vardı. Gönüllüleri ve vatandaşları davet ettik. Gönüllüler ve DİSK çalışanlarıyla beraber şimdi enginar hasadına katılıyoruz. Bu bereketli topraklara bu yakışır” ifadelerini kullandı.

MASKEMATİK MÜJDESİ

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için başlattığı seyyar maskematik uygulaması Gaziemir ve Çiğli’de de devreye girecek. Halen vatandaşlar İzmirim kartını göstererek 19 noktada içerisinde 5’er maske bulunan paketlerden alabiliyor. SÖZCÜ/İZMİR