İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Akdeniz Kent ve Bölgeler Ajansı temsilcilerini ağırladı. İzmir’in önyargıları aşmaya ve dostluğu geliştirmeye hazır olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Siz yolu açarsanız, biz koşmaya hazırız. Dostluğu pekiştirmeliyiz. Umutluyuz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Akdeniz’de kentsel ve bölgesel iş birlikleri üzerine çalışmalar yürüten Sürdürülebilir Akdeniz Kent ve Bölgeleri Ajansı (AVITEM) Strateji Direktörü Marie Baduel’u ağırladı.

Başkan Tunç Soyer’in İzmir Sanat Merkezi’ndeki çalışma ofisindeki ziyarete, AVITEM Projeler Sorumlusu Marianne Martin de katıldı.

“İLK DEFA TÜRKİYE’YE GELİYORUZ”

Marsilya merkezli AVITEM’in, 21-25 Kasım 2022 tarihlerinde, Akdeniz kentlerinden uzmanlara yönelik İzmir’de uluslararası bir eğitim semineri düzenleyeceğini ifade eden Baduel, “10 seneden beri seminer düzenliyoruz ancak ilk defa Türkiye’ye geliyoruz. Seminerde Akdeniz’de kentsel ve bölgesel iş birlikleri üzerine çalışmalar yürütülecek. 21 Kasım’da yapılacak seminerin açılışında sizleri aramızda görmeyi çok isteriz” dedi.

“UMUTLUYUZ”

İzmir’in önyargıları aşmaya ve dostluğu geliştirmeye hazır olduğunu ifade eden Başkan Soyer ise “Siz yolu açarsanız, biz koşmaya hazırız. Dostluğu pekiştirmeliyiz. Umutluyuz. İnsandan insana, yerelden yerele iletişim önemli” diye konuştu.

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