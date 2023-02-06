Soyer: Yardım malzemeleri taşıyan 1 uçak ve 2 gemi yola çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremden etkilenen 10 kente gönderilecek yardım malzemelerinin toplanma noktası olan Fuar İzmir’i ziyaret etti. Soyer, “Fuar İzmir’de arı kovanı gibi İzmirliler ellerinde avuçlarında ne varsa getiriyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedelere gidecek yardımların toplanma noktası Fuar İzmir’i ziyaret etti. Başkan Soyer’e Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve belediyeye bağlı şirketlerin müdürleri ve çalışanları eşlik etti.

“GECE YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sabahtan bu yana arkadaşlarımız hummalı bir çalışmayla deprem bölgesine yardım götürmeye devam ediyor. İlk etapta iki tırla battaniye, ısıtıcı, bot mont gibi kışın çok acil ihtiyaç duyulacak malzemeleri çıkartmıştık. Aynı şekilde 9 araç ve 41 arama kurtarma personelimizi sabahın erken saatlerinde gönderdik. Mobil mutfak yolda. Bulunduğumuz noktada da zamana karşı bir yarış devam ediyor. Adana’ya kaldıracağımız bir uçak var. O uçağın 21 ton kargo kapasitesini battaniye, uyku tulumu, soba, giyecek ve gıda malzeme için kullanıyoruz. Gece çok soğuk olacak. Gece malzemeleri yetiştirmek istiyoruz. Adana üzerinden de hızla deprem bölgesine ulaşacak” dedi.

“ALİAĞA’DAN 2 GEMİ YOLA ÇIKIYOR”

Yardım malzemelerinin aynı zamanda konteyner gemi ile de gideceğini ifade eden Soyer, “İş makineleri, greyder, dozer gibi araçları da Aliağa limanından iki gemiyle İskenderun limanına yola çıkartacağız. Onları da bu gece göndereceğiz. İzmirliler büyük bir seferberlik duygusuyla, ilçe belediyelerimiz yoğun bir biçimde zamana karşı yarıştılar” dedi.

“İZMİRLİLER ARI KOVANI GİBİ”

Herkese teşekkür eden Başkan Soyer, “Fuar İzmir’de arı kovanı gibi İzmirliler ellerinde avuçlarında ne varsa getirip yetiştiriyorlar. Aynı şekilde Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nu da koordinasyon noktamız var. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.