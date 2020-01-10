Soyer’den dikkat çeken ‘başkanlar WhatsApp grubu’ açıklaması!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Habertürk’te yayımlanan programın konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Soyer’e büyükşehir belediye başkanları toplantısında alınan karar doğrultusunda kurulan ‘başkanlar WhatsApp grubu’ soruldu.

Grubun sorunlara bir çözüm üretmediğini ifade eden Soyer, şu ifadeleri kullandı;

*O gün gerçekten büyük umut ve heyecanla gittik. Belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez sayın Cumhurbaşkanımız büyükşehir belediye başkanlarını davet etmişti.

*Bütün bakanlar karşımızdaydı. Tek tek belediye başkanları hangi bakandan ne talebi varsa konuşma fırsatı bulduk.

*Heyecan verici bir buluşma oldu. İzmir’in çok sorunu var. Bunlardan bir tanesi elektrik fabrikasıydı. Bu bir endüstriyel miras, kültür mirası. Çok metruk, dökülüyor.

*Özelleştirme İdaresi bu binayı ihaleye çıkardı. Göreve geldiğimden bir hafta sonraydı ihale tarihi. İhaleye katıldık 35 milyon lira bedelle ihale bize kaldı.

“KURULDUĞUYLA KALDI”

*Bina koruma altında ancak aslına uygun restore edebilirsiniz. O gün sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Hazine Bakanımıza ‘ne yaptınız, durum nedir’ dedi.

*Bakanımız ilgileneceğini söyledi. Ne yazık ki onunla ilgili bir adım atılmadı henüz.

*İhaleye girip satın alıyoruz ve fakat hala bu onaylanmıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bu noktada.

*Üzücü olan yanı orada konuşulanların gereklerinin yapılmasına dair hiçbir şey olmadı. Bizim balıkçı barınağı meselemiz var, feribotlarımız açıkta demirliyorlar, her fırtına koptuğunda yüreğimiz ağzımıza geliyor.

*Çiğli tramvayıyla ilgili olumlu bir netice alacağız. Taleplerimize cevap da almıyoruz. WhatsApp grubu, kurulduğuyla kaldı.