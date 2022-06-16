Soyer’den Kılıçdaroğlu’na ‘Geleceğin Türkiyesi’ sunumu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin yönetim kademesindeki üyelere “Geleceğin Türkiyesi İzmir” vizyonuyla sunum yaptı. İzmir’den Türkiye’ye örnek olacak sosyal demokrat belediyecilik projelerini anlatan Başkan Soyer, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yıl etkinliklerine davet etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine “İktidara giden yolda İzmir’in sosyal demokrat belediyecilik çözümleri”ni anlattı. Kentte bir oteldeki toplantıda Tunç Soyer, İzmir’den hayata geçirdikleri ve Türkiye’ye model olacak çalışmaları anlattı.

Sunumunun ilk bölümünde “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla ortaya konulan İzmir tarımı stratejisi ve yerel tarım politikasından söz eden Soyer, köylünün doğduğu yerde doymasını sağlayan, kuraklıkla mücadeleyi büyüten, doğayı koruyan, katma değerli ürünlerle kentteki gıda sanayini ve istihdamı büyüten uygulamaları aktardı.

“KÖRFEZİ SABIRLA VE KARARLILIKLA TEMİZLİYORUZ”

“Yüzülebilir Körfez” hedefiyle oluşturdukları stratejiyi paylaşan Soyer, yağmur suyu ayrıştırma projeleri, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde yapılacak kapasite artırım ve revizyon çalışmaları ile yeni projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Soyer, Körfez’in nasıl temizleneceğine dair net, bilimsel bir yol haritası oluşturduklarını söyleyerek, “Bu planı sabırla ve tam bir kararlılıkla uyguluyoruz” dedi.

“DOĞAYLA UYUM İÇİN İZDÖNÜŞÜM PROJESİ”

Türkiye’de yeşil alt yapıyı bir altyapı meselesi olarak kabul eden ilk belediye olduklarının da altını çizen Soyer, dönemin sonunda İzmir kent merkezini çepeçevre saran 35 Yaşayan Park’ın hizmete gireceğini, milyonlarca metrekarelik rekreasyon alanlarıyla şehirde kişi başına düşen yeşil alan miktarının 16 metrekareden 30 metrekareye çıkacağını dile getirdi. İzmir’i doğayla uyumlu hale getirmek için hane ölçeğinde de çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Soyer, İzmir’de çöp kavramına son veren İzDönüşüm projesini detaylarıyla anlattı.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELİ”

Başkan Soyer’in sunumunda kent içi bisiklet altyapısı, kırsal bisiklet rotaları ve İzmir’de bisiklet kültürünün geliştirilmesi için yapılan çalışmalar ile sokak hayvanlarına yönelik tesis ve projeler de yer aldı. Dünyanın ilk ‘cittaslow metropolü’ İzmir’de bu kapsamda yapılan uygulamalara ilişkin bilgi veren Soyer, tarım, kentsel dönüşüm ve toplu ulaşıma uyguladıkları kooperatifçilik modelini depremzedeler için de hayata geçirerek Halk Konut projesini başlattıklarını söyledi.

“İZETAŞ İLE 1 MİLYAR 485 MİLYON LİRA TASARRUF”

Soyer’in sunumunda yer verdiği konulardan biri de İzEnerji bünyesinde kurulan İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İZETAŞ) oldu. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen İZETAŞ’ın beş yılın sonunda, bugünkü fiyatlar üzerinden toplamda 1 milyar 485 milyon lira tasarruf sağlayacağını vurgulayarak bu uygulamanın Türkiye’ye örnek bir model olduğunu belirtti.

HALK EKMEK MODELİNİ ANLATTI

Soyer, sosyal yardımlar ve dayanışma uygulamaları hakkında da detaylı bilgi verdi. Halk Ekmek projesiyle sadece geçim derdindeki yurttaşları değil, aynı derdi yaşayan fırıncıları da desteklediklerini belirterek, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası ile imzaladıkları protokolle ekmek fırınlarının yüzde otuzluk atıl kapasitesini faaliyete geçirdiklerini anlattı. Soyer, 130 bin adet olan günlük üretim arzını yeni bir ekmek fabrikası kurmaya ihtiyaç duymadan kısa sürede 250 bine ulaştırdıklarını söyledi.

“İZMİR’İ DEMİR AĞLARLA ÖRÜYORUZ”

Raylı sistem projelerini de aktaran Soyer, Narlıdere Metrosu ile Çiğli Tramvayı’nın Cumhuriyet‘in yüzüncü yılında hizmete alınacağını, 28 kilometrelik Karabağlar Gaziemir Metrosu, 27.5 kilometrelik Otogar Kemalpaşa Metrosu ve 5 kilometre uzunluğundaki Örnekköy Yeni Girne Tramvay hattının İzmir’e kazandırılacak yeni güzergahlar olduğunu söyledi. Soyer, yapımına başladıkları Buca Metrosu’nun, Türkiye tarihinde bir belediyenin kendi kaynakları ile yaptığı en büyük yatırım ve İzmir tarihinin en büyük projesi olduğunu dile getirdi.

“İZMİR EXPO VE TERRA MADRE’YE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR”

Başkan Soyer, İzmir turizminin geliştirilmesine yönelik projeler hakkında bilgi vererek Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortaya koyduğu Çeşme projesine karşı çıkış nedenlerini de açıkladı. Soyer, İzmir’in ev sahipliği yapacağı Expo 2026 ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na paralel olarak Eylül ayında düzenlenecek Terra Madre Anadolu gastronomi fuarından da söz etti.

“ACİL ÇÖZÜM EKİBİ İKİ YILDA SORUNLARI ÇÖZDÜ”

Başkan Soyer’in sunumunda yer verdiği önemli başlıklardan biri de “Acil Çözüm Ekibi”nin çalışmaları oldu. Son iki yılda kent merkezindeki dezavantajlı mahallelerin sorunlarını süratle çözüme kavuşturduklarını söyleyen Soyer, Çocuk Belediyesi, Gençlik Belediyesi, Masal Evleri, “Anahtar” adıyla kadınlara bütüncül hizmet sunan Sosyal Yaşam Kampüsü, kadın istihdamı ve engellilere yönelik projelerini de tek tek anlattı.

Soyer, sosyal hizmet alanındaki çalışmaların öneminin altını çizerek “Dokuz Eylül, Ege, Katip Çelebi üniversitelerimizde ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde günlük 4 bin kişilik yemek dağıtımına başladık. Yine okullarınıza çıkan altı noktayı “Çorba Durağı”na çevirdik. 5 bin 547 üniversite öğrencisine, sekiz ay için toplam 3 bin 200’er lira eğitim desteği verdik” dedi.

“CAN DOSTLARA DESTEK ARTIYOR”

İzmir Veteriner Hekimleri Odası ile Sahipsiz Sokak Köpekleri Rehabilitasyon Projesi’ni başlattıklarını dile getiren Soyer, Türkiye’de ilk ve tek olan bu örnek proje ile can dostların kulak küpesi ve mikroçip ile işaretlenerek anlık takip altına alındığını, belediye tarafından yapılan kısırlaştırma hizmetlerine Veteriner Odaları’nın kapasitesini dahil ederek kısırlaştırılan hayvan sayısını önemli miktarda artırdıklarından söz etti.

Başkan Soyer son olarak katılımcıları İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılı kapsamında Eylül’de başlayacak yüzüncü yıl etkinliklerine davet etti.

Sunumun ardından Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yönetim kademesine teşekkür ederek onları sahneye davet etti.