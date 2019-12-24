Şoygu: ABD’nin 2020 savunma bütçesi, Rusya’nın bütçesinin 16 kat üzerinde 

Rusya Savunma Bakanlığı’nda her yıl düzenlenen ve savunma alanındaki çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Şoygu, “ABD’nin 220 savunma bütçesi ilk kez 750 milyar dolara yaklaşıyor. Bu, tüm dünya ülkelerinin toplam savunma bütçesiyle kıyaslanabilecek seviyede, Rusya’nın bütçesinin ise 16 kat üzerinde” dedi.

‘Rusya en çok savunma harcaması yapan ülkeler sıralamasında geriledi’

Şoygu, diğer ülkelerin savunma harcamalarının artması nedeniyle Rusya’nın en çok savunma harcaması yapan ülkeler sıralamasında gerilediğini belirtti.

Savunma Bakanı, “2018 yılında 7. sıradaydık, bu yıl 8. olduk. Gelecek yıl 9. sıraya gerileyeceğiz. Ancak bu sırada birlikleri yeni silahlarla donatma, modern askeri altyapılar kurma ve askerlerin sosyal güvenlik sorunlarını çözme konusunda yakalanan tempoyu koruyoruz” diye konuştu.

Şoygu, Rusya’nın birliklerini silahlanma yarışına girmeden ancak mevcut tehditleri dikkate alarak yeniden silahlandırdığının altını çizdi.

‘Avangard’la donatılan ilk alay göreve başlıyor’

Bu arada Şoygu, Avangard hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemleriyle donatılan ilk alayın bu hafta göreve başlayacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1 Mart 2018’deki Federal Meclis konuşmasında tüm dünyaya duyurduğu Avanagard sistemleri, sesten 20 kat hızlı olmasıyla dikkat çekiyor.