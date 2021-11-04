Soyguna uğrayan Bitcoin milyoneri servetini çaldırdı

İspanyol Facebook olarak bilinen sosyal ağ Tuenti’nin kurcularından Zaryn Dentzel, maskeli bir çete tarafından işkenceye uğradıktan sonra servetinin çalındığını söyledi.

Sozcu.com.tr

2006 yılında kurulan Tuenti’nin kurucularından olan Zaryn Dentzel, polise dört ya da beş kişilik bir çetenin salı günü saat 15.00 sularında Prado Sanat Galerisi yakınlarındaki dairesine zorla girdiğini bildirdi. Dentzel’ın ifadesine göre; Maskeli çete, dairedeki güvenlik kameralarını kapattıktan sonra Dentzel’i bağladılar, ağzını kapadılar ve gözlerine bir sprey sıktılar.

38 yaşındaki iş insanının polise, on milyonlarca euro değerinde kripto para bulunduran banka hesaplarının ve elektronik cüzdanların şifresini vermeye zorlayan erkekler tarafından dört saatten fazla işkence gördüğünü söylediği bildirildi. İspanyol medyasına göre, adamların kendisine Taser tabancasıyla (elektroşok silahı) birkaç kez vurduğunu anlattı.

TABLETLR, BİLGİSAYARLAR VE ŞİFRELER ÇALINDI

Dentzel sonunda pes ettiğini ve adamların bitcoin hesabının yanı sıra dizüstü bilgisayarları, birkaç telefonu, bir tablet bilgisayarı ve şifrelerle kaçtıklarını söyledi.

Polis, apartmandan gelen yardım çığlıklarını duyan bir komşu tarafından çağrıldı. Görgü tanıkları polise ellerinde çantaları olan bir grup maskeli adamın sokağa fırladığını gördüklerini söyledi.

VÜCUDUNDA BIÇAK İZLERİ VAR

El Esapañol haber sitesinin haberine göre; Dentzel’ın vücudunda bıçak yaraları da mevcut.

Aslen Kaliforniya, Santa Barbaralı olan Zaryn Dentzel, İspanya’da okuduktan sonra iki arkadaşıyla birlikte Tuenti’yi kurdu. Mesajlaşma platformu kısa sürede öğrenciler arasında popüler hale geldi. Site, 2008’de Google’da dördüncü en popüler aramaydı ve 2012’de 21 ülkede kullanıma sunuldu. Şirket kendi mobil ağını kurdu ve 2010 yılında telekomünikasyon devi Telefonica’ya satıldı.

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