Soylu: ABD, Karayılan için yakında taziye yayınlayacak

Özel görevle Türkiye’ye sızan iki PKK’lının öldürüldüğünü duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, örgüt elebaşı Murat Karayılan üzerinden ABD’ye sert bir mesaj verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK elebaşılarından Murat Karayılan’ın özel görev verdiği iki teröristin Ağrı’da etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
“Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma’daki Kahramanlarımıza tebrikler Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın… Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun… Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin…”