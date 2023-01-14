Soylu: Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyoruz

Bursa’da düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu sonrası konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz” dedi.

Bursa’da 110 uyuşturucu satıcısına yönelik operasyon düzenlendi. Canlı yayında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da son 1.5 ayda ikinci kez Kökünü Kurutma Operasyonu yaptıklarını belirterek, “Bin defa gelmemiz gerekirse geleceğiz” dedi.

Avrupa’da uyuşturucunun serbest olduğunu öne süren Bakan Soylu, “Hedefimiz sınırlarımız içerisine hiçbir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamaktır” diye konuştu.

“Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz” diyen Soylu, şaşırtan bir rakam verdi: “Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz. Daha dün Diyarbakır’da bin 900 kilonun üzerinde esrar ele geçirildi. Gençlerimizi bu illete bulaştırmaya çalışanlara müsamaha göstermeyeceğiz.”