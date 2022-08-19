Soylu: Hangi belediyesine el atsak içerisinden terör örgütü iltisaklısı çıkıyor

AKP Bayburt İl Başkanlığı’nı ziyaretinde muhalefeti eleştiren İçişleri Bakanı Soylu, “Helalleşme üzerinden millete yeni bir tezgah kurma ayaklarının hepsi samimiyetsizlik fotoğrafıdır. Bunlar üç koyunu güdemezler. Hangi belediyesine el atsak içerisinden terör örgütü mensubu, terör örgütü iltisaklısı çıkıyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Bayburt İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Soylu, ‘batıl cephesinin’ neleri ihtiva ettiğini, neleri içerdiğini bildiklerini, yaşadıklarını dile getirerek şunları söyledi:

* “Ellerine fırsat gelse Apo’yu dışarı çıkaracaklar. Ellerine fırsat gelse Selo’yu dışarı çıkaracaklar. Ellerine fırsat gelse Amerika’nın talimat verdiği adamları dışarı çıkaracaklar. Ellerine fırsat gelse PKK’nın, PYD’nin ellerini kollarını sallayarak bu bölgede gezmesini sağlayacaklar. Ellerine fırsat gelse ‘KHK’lı’ deyip FETÖ’den bu ülkeye zarar verenleri, kamudan bizim dışarı çıkardıklarımızı, attıklarımızı bu ülkenin rahat rahat adım atabilmesi için temin ettiklerimizi birer birer yine devletin içerisine yerleştirecekler.

* Ellerine fırsat gelse Türkiye’nin savunma sanayisini tarumar edecekler, bizi Batı’ya mahkum edecekler. Ellerine fırsat gelse ‘S400’ü göndeririz, yerine teslim ederiz’ deyip Türkiye’yi savunmasız bir noktada bırakacaklar. Ellerine fırsat gelse gidecekler Türkiye’yi öbür taraflarda temsil ederken aynen geçmişte olduğu manzaralar gibi, bizim karşımızda ayak ayak üstüne atarken bizi süklüm püklüm bir halde bırakacaklar. Buna fırsat vermeyelim.”

“HELALLEŞME ÜZERİNDEN MİLLETE YENİ TEZGAH KURMA AYAKLARININ HEPSİ SAMİMİYETSİZLİK FOTOĞRAFI”

Soylu, “Bir gecede geriye döndürürler” ifadesini kullanarak, “Bırakın o bugünkü mavralarını, tafralarını. Yani helalleşme üzerinden millete yeni bir tezgah kurma ayaklarının hepsi samimiyetsizlik fotoğrafıdır. Bir günde açığa çıkıyor. Onun için genç nesillerimizi bunlar teslim alırlarsa sadece bu coğrafya değil, etrafımızdaki coğrafyada da hüzün olur. Türkiye bu aldığı istikameti, Türkiye bu yürüdüğü yolu, Türkiye kazandığı bu anlayışı bunlar sayesinde dumura uğratır” diye konuştu.

“BELEDİYELERİ TERÖR ÖRGÜTÜ YUVASI MI YAPTIRAYIM?”

“Bunlar üç koyunu güdemezler” diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

* “Hangi belediyesine el atsak içerisinden terör örgütü mensubu, terör örgütü iltisaklısı çıkıyor. Attırıyoruz, adamlar Yunanistan’a kaçıyorlar. Yunanistan’dan, ‘Beni İstanbul Büyükşehir Belediyesinden attırdılar’ diyorlar. Bana kızıyorlar, ‘Niye bu soruşturmaları yapıyorsunuz?’

* Belediyeleri terör örgütü yuvası mı yaptırayım? Bizim görevimiz nedir? Bu ülkeyi terörden muhafaza etmek değil mi? Kalkıp, ‘Allah razı olsun, bizi uyandırdınız, size teşekkür ediyoruz, bir eksiklik yapmışız hatamızdan geri dönüyoruz’ diyeceğine meseleyi siyasallaştırıp, ‘Acaba biz buradan nasıl kurtuluruz?’ çaresi içerisindesiniz.

* Bana vurduğunuz kadar terörü vursaydınız, belki milletin gönlünde yer edebilme fırsatına sahip olabilirdiniz. Onun için onlar ne derse desin, biz yolumuza hep birlikte devam edeceğiz.” AA

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