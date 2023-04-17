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17 Nisan 2023
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Soylu: Kişilere karşı işlenen suçlarda en düşük il İstanbul

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla AKP İstanbul 2. Bölge’den milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilköy’de muhtarlara iftar verdi. Soylu’ya Vali Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu da eşlik etti.

Barış Boyun suç örgütü üyelerinin lüks araçların açılır tavanından çıkarak uzun namlulu silahlarla caddelerde dolaştığı görüntüler gündemden düşmezken; İstanbul’daki güvenlik gücü sayısında ciddi bir artış olduğunu öne süren Süleyman Soylu, “Sadece çarşı ve  mahalle bekçilerini 285’ten 5 bin 620’ye çıkardık” dedi.

Kentte 2017 yılında 80 olan günlük ortalama hırsızlık sayısı 2022’de 27’ye düştüğü bilgisini veren Soylu, şunları söyledi:

– İstanbul’da mala karşı işlenen suçlar yüzde 40 azalmıştır. Ne zaman? Bu süreç içerisinde. İstanbul’da aldığımız trafik tedbirleriyle yine aynı periyotta trafik kazası sonucu yaşanan can kaybı sayısı 2016 ile 2022 arası yüzde 25 azalışla 524 ‘ten 392’ye düşmüştür. Uyuşturucuyla ilgili madde bağlantılı ölümlerde İstanbul’da 2016 yılındaki kaybımız 299 sayı geriledi.

– Bir bilgi daha vereyim: Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa ve Adana. Bu beş şehir arasında kişilere karşı işlenen suçlarda 100 bin nüfus başına olay sayısı en düşük olan il 950 olayla İstanbul’dur.

ÇEVİK KUVVET TAŞINIYOR

Soylu, Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün taşınacağını açıkladı:

– İstanbul ile ilgili bir adım daha attık. Önümüzdeki günlerde başlayacak. Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü Hasdal’a taşıyoruz. Yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü binamız için çok güçlü bir yerleşke yaptık.

– TOKİ ile de anlaştık ve birtakım arsalarımızı onlara verdik. Üzerine biraz da para verdik. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait binayı, Hasdal’a döndüğünüz köşede tam o köşede hem de muhteşem bir bina olarak konuşlandırıyoruz. Yine aynı hattın içinde çevik kuvvet binasının yanı sıra, bir özel harekat binasını da birlikte yapıyoruz.

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