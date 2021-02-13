Soylu: Sanal kumarda 50 milyar dolar dönüyor

Ekipler eş zamanlı operasyonlarla Türkiye’nin dört bir yanındaki sanal kumar çetelerini çökertiyor. Makinelere el koyuyor, ele başlarını tutukluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanal kumarda 50 milyar dolarlık para döndüğünü, belirterek ‘Ödül ve ihbar sisteminin’ sanal kumar için de düşünülebileceğini söyledi. Bakan sözlerine şöyle devam etti:

BARONLARI ALDIK

“Bu işlerin baronlarından birini iki yıl önce aldık. Türkiye’ye geldi, yakaladık, adam kaçmak için her şeyi yaptı. Bu konuları çok iyi takip ediyoruz, acımasızız.” CHP’li Deniz Yavuzyılmaz ‘Ödül sistemi’ önerdi. Soylu da, “Ödül ve ihbar sistemi sanal kumara yönelik düşünülebilir, haklısınız” dedi. Bakan Soylu telefon dinleme iddiaları için ise “Mahkemenin dışında dinleme yeteneğine sahip değiliz. İtimat edin, güvenin. Dijital hiçbir mecrayı, hukukun bize verdiği imkanları hiçbir şekilde suistimal edemeyiz, böyle bir güce sahip değiliz” dedi. Soylu, Whatsapp ile ilgili kişisel veriler konusundaki tartışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: “Egemen altına almaya çalışıyorlar, buna karşıyız. Musluğun başındaki kişi her şeyi yapabilir. Şimdi, affedersiniz Whatsapp neyin derdine düştü? Ben sizin verilerinizi izleyebilirim derdine niçin düştü yani? Sadece o değil, acaba geçmişte bıraktığı izlerden korkmasının sonucu olabilir mi? Whatsapp’ın çözüm dosyalarının kaç milyon dolara dünyada elden ele değiştiğini hepimiz duyuyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz.”

İhbar sistemi getirilirse el birliği ile darbe vurulur Komisyonda CHP’li Deniz Yavuzyılmaz da sanal kumar konusunda Milli Piyango örneğini verdi ve şunları söyledi: “Şans oyunu çekilişleri 1 Ağustos 2020 tarihinde Sisal Şans’a devredildi. Bunu alan şirket, yüzde 51 Demirören Grubu, yüzde 49 da Sisal SPA. Türkiye’de yasa dışı kumar oynattığı için kapandı. En fazla kapatılan kumar sitesi de Amerika ve Uzak Doğu’da. İhbar sistemi gelişirse büyük bir darbe el birliğiyle vurulur.”