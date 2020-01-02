Soylu: Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız

Soylu, şunları söyledi:

* Orada (İdlib’de) yaşanan çatışmalar dolayısıyla özellikle güneyden sınırlarımıza doğru sivil insanların bir hareketliliği söz konusudur.

* Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız.

* Bunu daha önce öngörmüştük ve bunu bir süredir de takip ediyoruz.

* Buna ilişkin bazı tedbirlere; bu hareketi nerede karşılayacağımıza ve ne gibi insani tedbirler alacağımıza ilişkin birtakım planlamalar yapmıştık.

* Ne İdlib’de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir. AA

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