‘Soylu yargılansın’ diyen CHP’li Başarır’a soruşturma

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Resen soruşturma yetkisini AKP’liler için kullanmayan savcılar, yargılanacak dediğim Soylu için hassasiyet gösterip hakkımda soruşturma başlatmış” açıklamasında bulundu.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘nun hakkındaki iddialar nedeniyle yargılanması gerektiğini söylediği sözlerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Duyuruyu sosyal medya hesabından yapan Başarır, şu ifadeleri kullandı:
“SÜLEYMAN SOYLU, BAĞIMSIZ MAHKEMELERCE MUTLAKA YARGILANACAK”
“Resen soruşturma yetkisini AKP‘liler için kullanmayan savcılar, yargılanacak dediğim Soylu için hassasiyet gösterip hakkımda soruşturma başlatmış. Yine söylüyorum! Suç örgütlerinin fotoğraf albümünde baş köşede yer alan Süleyman Soylu bağımsız mahkemelerce mutlaka yargılanacak!”