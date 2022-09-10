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Soylu: Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz

Yazan:
Alaturka Online
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi” dedi.

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Soylu: Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz

Bakan Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* “Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz.

* Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle, kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi.

* Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah.”

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