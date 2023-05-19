Soylu yine hedef gösterdi! Domuzdan girdi, bukalemundan çıktı

14 Mayıs seçimlerini değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikinci tur seçimlerine 9 gün kala provokatif söylemlerine devam ediyor. TGRT kanalına konuşan Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Oy ve Ötesi Derneği hakkında yakışıksız ifadeler kullandı.

– Şimdi ikinci tura gidiyoruz. CHP, PKK ve Kandil ile yakınlaşmasının faturasını gördü. Anladığım kadarıyla yeni bir ocak teşkilatı kuracaklar. Başına da İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu getirecekler. Yani milliyetçi-sağcı bir ocak kurma hassasiyetine girişmişler. Bunların hepsi acınası işler.

YİNE PKK, YİNE KARAYILAN!

– CHP ve onun bileşenleri çok net şekilde türbe ziyaretlerinden vazgeçti, daha ziyade Kandil siyasetinin önemli argümanını ortaya koydu ve bundan da çekinmediler. PKK elebaşı Murat Karayılan ne dediyse Kılıçdaroğlu aynısını söyledi. Domuz eti yemekle meşhur Kaftancıoğlu diyor ki “Apo cezasını çekecek.” Buna bukalemun siyaseti derler.

OY VE ÖTESİ’Nİ ANARŞİST İLAN ETTİ

Sandık sonuçlarını takip eden Oy ve Ötesi Derneği’ni hedef gösteren Soylu, derneğin sandıklarda anarşizme yol açıp sandık başkanlarını ve üyelerini tehdit ettiğini söyledi.