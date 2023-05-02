Soylu’dan çok konuşulacak sözler: FETÖ tekrar devletin başına gelecek

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa’da kahvaltılı toplantı düzenledi.

Daha önce 14 Mayıs seçimleri için ‘darbe’ benzetmesi yapan Soylu burada yaptığı konuşmada da şaşkınlık yaratan ifadeler kullandı. “Tayyip Erdoğan gitsin diyenler kim gelsin diyor? FETÖ. Nereye gelecek FETÖ? Devletin tekrar başına gelecek” diyen Soylu, şunları kaydetti:

“Tam 3 yıldır genel başkan yardımcıları ve CHP bütün bu hazırlıklarını yapıyor. Tek tek Türkiye’yi dolaşıyor. ‘Merak etmeyin siz, biz geri getireceğiz.’ diye. Kadın ‘Bu masa kumar masasıdır’ diyor. Utancından şimdi masanın altına girdi.

Yani bir yola çıkıyorsunuz. 4-5 tane ortak oldunuz. Ya birisi ortaklığınızı ya bu kumar ortaklığıdır diye ortaya koyarsanız memleketin işlerini yönetmek için kendi işlerinizi yönetmek için bir yolculuğa çıkmışsanız bunu kim kabul eder? Bunlar kabul ediyorlar.” dedi. (DHA)

YİNE ‘EŞCİNSEL EVLİLİK VURGUSU’ YAPTI

Daha önce muhalefetin kazanması halinde hayvanlarla evliliğin önünün açılacağını öne süren Soylu, reklamlar aracılığıyla eşcinselliğin normalleştirildiğini savundu. Soylu, konuyla ilgili şunları kaydetti:

Tayyip Erdoğan gitsin diyorlar kıymetli hemşehrilerim. Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin? Yani Allah korusun ya. Şimdi belediye otobüs duraklarında bir reklam var gördünüz mü bilmiyorum.

Ne diyorlar ona? Losyon mu diyorlar krem. Bir krem. Diyor ki ‘O kadar doğaldır’ diyor. ‘Kız kıza yakın olmak kadar doğal’ diyor. Tövbe estağfurullah. Bakın Türkiye’yi getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burasıdır.

Ticaret bakanımızla konuştuk. O reklamları tamamen kaldıracağız. Bu kadar basit. Böyle bir reklam biz kabul edemeyiz. İnsanımızın ahlakına, insanımızın yapısına yönelik bir reklamı elbette kabul edebilmek mümkün değildir.

Televizyon dizilerinde muhakkak LGBT bir karakteri bir tarafa sıkıştırıveriyorlar. Muhakkak. Neden? İnsanımızı alıştıracaklar. Ben söylüyorum, alınıyorlardı. Sen kendin billboardlarda Kemal Kılıçdaroğlu olarak yazmışsın. Demişsin ki, ‘Cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz’ demişsin.

Erkekle erkek kadınla kadının evlenmesini Türkiye üyeleri olarak getiriyorlar. Neden? Çünkü bizi yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var” (DHA)