Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na AFAD raporu yanıtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamada AFAD’ın Düzce Gölyaka depremi sonrası hazırladığı raporu göstererek AFAD ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki göstermişti.

“BİZ TESPİT ETTİRDİK, TALİMATI DA BEN VERDİM”

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrası, Kahramanmaraş’ta basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP liderine tepki gösterdi. Soylu, şunları söyledi:

* “Neymiş? AFAD Düzce depreminde şunu açıklamış, şöyle açıklamış. Defalarca karşı karşıya kalınan bir mağlubiyetten sonra sürekli kamu kurumlarında da olur ama herhalde kendileri yapmamışlardır, faaliyet sonu izleme adına bir şey oluşturulur. Orada bütün gerçekler ortaya konulur. Eksik nedir, aksak nedir. Bazen abartılarak konulur. Neden? Uğraştığımız iş AFAD’dır. ‘Düzce depreminde şunlar tespit edildi’. Biz tespit ettirdik, talimatı da ben verdim. Eksik neyse yazacaksınız arkadaşlar.

* Ama bir ülkede grup başkanvekilliği yapmış, milletvekilliği yapmış, ana muhalefet partisi genel başkanlığı yapan bir kişi bu kadar mı istismar eder hayatı. Bu kadar mı istismar eder bir olayı.”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, AFAD’ın Düzce Gölyaka depremi sonrası hazırladığı raporu göstererek şunları söylemişti:

* “Bu raporun giriş bölümündeki bir cümleyi okuyorum. Neden bu raporun hazırlandığı burada yazılı. ‘Afet risklerinin çok yüksek olduğu ülkemizde meydana gelebilecek benzer olaylarda afet yönetimine katkı sunması amacıyla hazırlanmıştır’.

* Ne diyor? 23 Kasım 2022’de yani sadece 2.5 ay önce Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9’luk bir deprem oldu. Can kaybı yoktu. 96 vatandaşımız yaralanmıştı. Görece küçük bir depremdi.

“ŞİMDİ BEN NASIL SUSAYIM?

* Deprem sonrası AFAD tarafından bir analiz raporu hazırlandı. O raporda AFAD ne diyor? Özetliyorum: ‘Koordinasyon sağlayamadık’ diyor. ‘Toplanma alanı yanlış seçildi’ diyor. ‘Yardımlar geç geldi’ diyor. ‘Çadır takibini yapamadık’ diyor. ‘Görevli personelin takip ve koordinesini sağlayacak birim yoktu’ diyor. ‘Koordinasyon birimi oluşturulamadı’ diyor. ‘Yemek dağıtımında sorunlar yaşadık’ diyor. ‘Afet nakliye personeli ancak 2 gün sonra Düzce iline ulaşabildi’ diyor. ‘Deprem sonrasında zarar tespit sürecine bile yetersiz kaldık’ diyor. ‘Düzgün bir zarar tespit ekibi kuramadık’ diyor. ‘İnşaat mühendisleri yerine, öğretmen ve imamlardan ekip kurduk’ diyor.

* Sevgili halkım, AFAD kendi röntgenini çekmiş. AFAD’ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmışlar ama dinleyen kim! Şimdi ben nasıl susayım? Söyleyin bana Allah aşkına, ben bunlara karşı nasıl susayım? ‘Siyaset üstü’ mü diyeyim? Bunları görmeyeyim mi? ‘Kader planı’ mı diyeyim?

* Sevgili halkım deprem çok büyüktü ama depremden çok daha büyük olan, koordinasyonsuzluktu, plansızlıktı, liyakatsizlikti. Ve bile bile, göz göre göre bu riskleri aldılar.

* Oluşan can kaybımızın ulaşacağı nokta depremin büyüklüğünden değil müdahaledeki etkisizliktendir, yetersizliktendir.”