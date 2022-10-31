Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na uyuşturucu yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucuya yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Soylu, “Kılıçdaroğlu’nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye’deki uyuşturucu tehlikesine dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

SOYLU: YAKANI BIRAKMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından paylaştığı video ile Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. Sosyal medya mesajında “Kılıçdaroğlu’nun Amerika‘da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!” diyen Bakan Soylu, videoda şöyle konuştu:

* “Aslı Baykal’ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova mahkemesi baskınını, ortaya dökülen MLKP-PKK-FETÖ-DHKP/C ittifakı, kayıp 8 saati, belediyelerin yolsuzluklarını… Bunları örtmek için Türkiye Cumhuriyeti devletine, polisine, Jandarmasına, askerine ‘uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar’ iftirasını atması, elbette ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir vatandaşına yakışmıyor. Bırakın genel başkan olmasını.

“ATTIĞIN İFTİRANIN 1 KURUŞUNU İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN DİYORUZ”

* Hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Tazminat davası açıyoruz, hem şahsımız hem de kurullarımız. Eğer bu attığın iftiranın 1 kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz. Tabi namertliğin elbette ki kendisi açısından bir değeri varsa.

* Anlaşılan o ki, Kılıçdaroğlu, Türkiye Yüzyılı’nı, Türkiye’nin arabası Togg’u, Türkiye’nin başarılarını herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı iftiraları, bu bayatlamış iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye’ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor.”

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