Soylu’dan ‘sabotaj’ açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç gündür süren Marmaris yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Sabotaj iddialarına yanıt veren Soylu, “Bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var” dedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde salı akşamı 20.00’de üç ayrı noktada aynı anda başlayan orman yangını sürüyor. Bölgede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabotaj iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

“Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var, bir kişimiz var yani. Arkadaşlarımızın çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız üzerindeler. Nasıl çıktığı yönünde belirlemeleri söz konusu. İnşallah yakın zamanda arkadaşlarımızın tespitlerini kamuoyuyla paylaşacağız.”

POLİS BÖLGEYİ İNCELİYOR

Dün bir açıklama yapan yangının Marmaris’in en genç ormanlarının olduğu bölgede çıktığına dikkat çeken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, “Sabotaj ihtimali yüzde 90. Köylüler kaçan kişilerin olduğunu söylemişti. Polis bölgeyi inceliyor” demişti.

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