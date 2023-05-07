Soylu’dan ‘saldırı’ açıklaması: Dadaşlarla kimse başa çıkamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar’da Sivas Bosna Sancak Derneği üyeleriyle Aliya İzetbegoviç Kültürevi Çınarlı Parkı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Gitsin “diyenlerin kampanya başlattığının altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

* Murat Karayılan da bay bay Kemal de aynısını söylüyorlar. Bizim mitinglerimizde bugün Türk bayrağı vardı, Ekrem İmamoğlu’nun mitinglerinde, Van’da HDP bayrakları vardı, HDP. Biraz önce de gitti, Erzurum’u karıştırmış. Şimdi biraz sonra televizyonda anlatacağım.

* Şu anda Erzurum’da binlerce insan sokakta, tahrik etmiş, provoke etmiş, karıştırmış, binlerce insan şu anda sokakta, onları teskin etmeye çalışıyoruz. Çünkü onların işi gücü karıştırıcılıktır, provokasyondur ve tahriktir. Bir de bugünkü mitingi hazmedemediler.

* Onların numaralarını biliriz, onların numaralarına bu millet gelmez. Onlarda yalan var, dolan var, iftira var. Burada söylüyorum. Nasıl Boşnaklarla kimse başa çıkamazsa Dadaşlarla da kimse başa çıkamaz. 14 Mayıs gecesinde bunların hepsinin yüzünü görmek istiyor. (AA)