Soylu’ya YSK’dan bir kötü haber daha

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İçişleri Başkanlığı’nın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde oluşturulacak ‘seçim modülü’ için sandık bilgileri ve seçmen sayılarının iletilmesine yönelik talebini reddetmesinin ardından Süleyman Soylu’ya kötü bir haber daha geldi.

YSK’DAN BİR RET DAHA

Birleştirme tutanaklarının düzenlenmesi aşamasında, bir valilik personelinin görevlendirilmesi talebi de YSK tarafından reddedildi.

MUHARREM ERKEK DUYURDU

Konuyla ilgili açıklama CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’ten geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erkek, şu ifadeleri kullandı;

“İçişleri Bakanı GAMER üzerinden hukuksuzlukta ve yetkisi olmadığı halde seçim işlerine karışmakta ısrar ediyor.

Denizli İl Seçim Kurulunda birleştirme tutanaklarının düzenlenmesi aşamasında, bir valilik personelinin görevlendirilmesi talebi de YSK tarafından oy birliğiyle reddedildi.

Uyarmaya devam ediyoruz. Kanunsuz emir verenler ve bu emirleri uygulayanlar hesap verecek!”