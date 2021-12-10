SOYUT BİR ESERLE İZLEYİCİYİ AĞLATMAK MÜMKÜN MÜ? SEÇKİN PİRİM SOYUT SANATI ANLATIYOR…

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Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programında bu hafta Şeçkin Pirim ile birlikteyiz. Seçkin Pirim her materyalden nasıl eser çıkarabiliyor? Soyut figürler ve geometrik şekiller sanat ile nasıl birleştirilir? Bu birleşimler sanatçının hayatından izler taşır mı? Soyut figürlerle çalışmaya ne zaman başladı? Neden soyut sanata yöneldi? Soyut bir eserle bir izleyiciyi ağlatmak mümkün mü? Sanatçının özel hayatındaki değişiklikler işlerine yansır mı? Özgürlük ve sıkışmışlık hissi aynı eserle hissettirilebilir mi? Heykel ve mimari nasıl birleştirilir? Louis Vuitton gibi pahalı bir markayla iş yapmak Seçkin Pirim'i kaygılandırır mı? Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programı Hepsi Burada'nın katkılarıyla devam ediyor.

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