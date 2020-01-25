Söz Savunmada: ‘Trump’ın Görevden Azli Seçime Müdahale Olur’

ABD Başkanı Donald Trump’ın azil talebiyle yargılandığı Senato’da Cumartesi günü kürsüde artık söz savunma ekibindeydi. Trump’ın avukatları Başkan’ın görevden alınmasının seçim yılında “çok tehlikeli bir emsal” oluşturacağını savundu.

Başkan Trump’ın savunma ekibine liderlik eden Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone, Senato’daki oturumda yaptığı konuşmada, Trump’ın suçlu bulunması halinde bunun 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinde tercih ortaya koyan seçmenin iradesine karşı çıkmak anlamına geleceğini söyledi.

Savunma ekibi “seçime müdahale tezini” Demokratlar’ın aleyhine kullanmaya çalışarak, seçmenin Başkan’ı ikinci dönemde de görevde tutup tutmama kararını vereceği seçime 10 aydan kısa bir zaman kala görevden alınmaması gerektiği mesajını verdi. Cipollone, Trump’ın görevden alınmasının ve önümüzdeki Kasım ayında yapılacak seçimlerde pusuladan çıkarmanın “karar verme hakkını Amerikan halkının elinden almakla” aynı kapıya çıkacağını savundu.

Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone, “Seçime müdahaleden bahseden Demokratlar Amerika’nın seçim tarihindeki en büyük müdahaleyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Buna izin veremeyiz. Bu anayasamızın, tarihimizin ihlali olur. Geleceğe karşı sahip olduğumuz yükümlülüğün ihlali olur.” şeklinde konuştu.

Trump’ın savunma ekibinde yer alan Mike Purpura da Demokratlar’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Trump arasındaki telefon görüşmesinin dökümünden hareketle “al-ver” pazarlığı içine girildiği tezini hedef aldı. Beyaz Saray Yardımcı Avukatı, “Bu teori tek bir kişinin spekülasyonundan ibaret. Büyükelçi Sondland.” şeklinde konuştu.

Demokratlarsa Beyaz Saray avukatının Başkan Trump’ın görevden azledilmesiyle seçime müdahale edilmiş olacağı yönündeki tezine karşı çıktı. Senato’daki yargılama sürecinde savcı konumundaki yedi Demokrat Kongre üyesinden biri olan Jerrold Nadler “Seçimi etkileyeceği gerekçesiyle Başkan’ı görevden azletmemiz gerektiğini savunuyorlar. Bu tez azil sürecinin anayasada yerinin olmadığı anlamına gelir.” sözleriyle seçime müdahale iddialarına tepki gösterdi.

Demokratlar: “Trump’ın savunma ekibi gerçeği saptırmaya çalışyor”

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun Demokrat Başkanı Adam Schiff de Twitter’dan paylaştığı mesajda savunma ekibinin tanıkların Trump’ın Ukrayna’ya karşı baskı kampanyası olarak tanımladığı adımlara ilişkin tartışmadan dikkati başka yöne kaydırmaya çalışmakla suçladı. Schiff, “Trump’ın planına ilişkin hakikatlere itiraz etmiyorlar. Dikkati başka yönlere çekip gerçeği saptırmaya çalışıyorlar. Yeni belge ve tanıkların önünü keserek durumu örtbas etmeye çalışıyorlar.” diye yazdı.

Adam Schiff Cuma günü iddia makamının savunduğu tezleri özetlerken Cumhuriyetçi senatörlere “gerçek siyasi cesaret göstermeleri ve tanıkların ifade vermesi için celp çıkarmaları” çağrısında bulunmuştu.

Trump’ın savunma ekibi Cumartesi günü bu çağrıya verdiği cevapta, Demokratlar’ın yönetiminde olan komisyonların tanıkların dinlenmesi ve yeni belgelerin kayda geçirilmesi için çıkardıkları celplerin geçerli olmadığını ve bu yüzden celplere cevap vermediklerini söyledi.

Trump’ın ekibi savunma süresini hafta içine sakladı

Senato’da Cumartesi günkü oturum önceki oturumlara kıyasla daha kısa sürdü. Cumhuriyetçiler tezlerini savunacakları süre hakkını, daha fazla kişinin ekran başında olacağı gelecek hafta içine saklamayı tercih etti.

Başkan Donald Trump da kendi ekibinin kürsüde olacağı Cumartesi günü için “O gün televizyonculukta ölüm vadisi olarak adlandırılır” diyerek ekibinin yapacağı savunmanın az sayıda kişinin ekran başında olduğu bir Cumartesi gününe denk gelecek olmasına tepki göstermişti.