Geçen cuma günü Sivrice merkezli 6.8'lik deprem sonrası Elazığ'da evi yıkılan ve binalarına giremeyen binlerce kişinin barınma sorunu çadır ve konteyner kentlerle çözülmeye çalışılıyor. İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Elazığ'da 10 bin çadır dağıttıklarını açıkladı. Ancak çok sayıda depremzede yardımların yetersiz kaldığı konusunda dertli. SÖZCÜ muhabiri Evren Demirdaş, çadırları gezerek vatandaşların şikayetlerini aktardı.
Anasayfa Alaturka Online SÖZCÜ barınma ve ısınma sorunu yaşayan depremzedelerle konuştu