Sözcü, birinci sayfadan duyurmuştu: Atatürk Anıtı 111 gün sonra yerinde

Gecikmenin önce SÖZCÜ gazetesi, ardından da çeşitli basın kuruluşları tarafından haberleştirilip, sosyal medyadan da tepkilerin artması üzerine, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından üniversitenin sosyal medya hesabından, “Bir anket çalışması yapıyoruz. En beğenilen portreyi anıta dönüştürerek yerine koyacağız” açıklaması yapılmış, anıtın geçtiğimiz Ramazan Bayramı sonrasında yerinde olacağı duyurulmuştu.

Anket sonucunda, Atatürk’ün kalpaklı bir fotoğrafının beğenildiğinin kamuoyu ile paylaşılmasına rağmen, anket sonuçlarının aksine hasar görmeden önceki portrenin tercih edilmesi ise dikkat çekti. GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından yapılan Atatürk Anıtı’nın kaide bağlantılarının da önümüzdeki günlerde tamamlanacağı ve anıtın törenle açılacağı bildirildi.

“BİRAZ GECİKMELİ DE OLSA”

Anıtın yerine konmasıyla ilgili gecikmeye sık sık açıklama yaparak tepki gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölge Sorumlusu Ayhan Tiryaki, “Yeni anıt, eskisiyle hemen hemen aynı özelliklerde olmuş. Biraz gecikmeli de olsa, üniversite çevresinden her yerden görünen ve ışıklandırmasıyla muhteşem bir manzarası olan Atatürk Anıtı’nın eskisi görüntüsüne kavuşması memnuniyet verici. Biz, yapılan kötü işleri eleştirir, iyileri de alkışlarız” dedi.

“İŞİ AĞIRDAN ALDILAR”

Şahinbey Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Hasan Şencan da Atatürk Anıtı’nın, eski haliyle yerine konmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Atatürk, ülkesini seven herkesin kırmızı çizgisidir. Maalesef, üniversite yönetimi anıtın yapımını biraz ağırdan aldı. Pandemi döneminde başka inşaatlarını devam ettirirken, gecikmede bu bahanenin arkasına sığındı. Biz de buna tepkimizi sıkça dile getirdik. 4 ay gibi uzun bir süre sonra da olsa Atatürk Anıtı’nı eski yerinde görebileceğimiz için mutluyuz” diye konuştu.

ANITIN SAHİBİ DE DAVA AÇACAK

Sökülmesinin üzerinden 50 gün geçmesine rağmen yerine konmayınca SÖZCÜ’nün “Atatürk Anıtını Yerine Koyun” başlığıyla 1. sayfadan okuyucularıyla paylaştığı Atatürk Anıtı’nın kaide bağlantılarının yapılma çalışmaları ise devam ederken, anıtın ilk sahibi Settar Birecikligil’in de telif haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle hukuki mücadele başlatacağı bildirildi.

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