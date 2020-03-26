Sozcu.com.tr corona mağdurlarının sesi oluyor

İşte gelen maillerden bazıları:

N.E: ÖDEMELERİMİZ YAKLAŞIYOR

Eşim ile birlikte Edirne’de yaşıyoruz. Aynı zamanda üniversite öğrencisiyiz. Virüs nedeni ile iş yerleri kapandı. Eşimin sigortası yoktu ve bu sebeple ücretli izin durumu gibi bir seçeneğimiz de bulunmuyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ödemelerimiz yaklaşıyor. Kiradayız. Buna nasıl bir çözüm bulacaklar?

D.K: İŞSİZLİK MAAŞI DA ALAMIYORUM

Ben turizm şirketinde çalışıyordum. Virüs nedeniyle bir haftalık ücretsiz izne çıkarıldım. Daha sonra işlerin tamamen durmasıyla birlikte işten çıkarıldım. Daha 3 aylık bir çalışan olduğum için işsizlik maaşı da alamıyorum kıdem tazminatı da. Böyle bir durumda yeni bir işe de giremiyorum, mağdurum.

R.Y: DEVLET ASGARİ BİR ÖDEME ÇIKARSIN

Ben dizi setinde kamera arkası çalışan asistanım. Corona virüs salgınından dolayı setler durduruldu. Çalışmış olduğum ses firması da dolayısıyla izlere set başlayana kadar ücretsiz izin verdi. 8 kişiyiz herkesin kirası, faturası ve çoluk çocuğu var. Devlet geçimimizi idare edebileceğimiz asgari bir ödeme çıkarsa bari geçim kaygısı yaşamayalım.

E.M: TAKSİT ÖDEYEBİLMEK İÇİN İHTİYAÇ KREDİSİ ÇEKTİK

Turizm acentasında çalışıyordum fakat corona virüs sebebi ile işlerin yetkiliye devredilmesi istendi. İşten ayrılmak durumunda kaldım. Bir bebeğim var ve araç kredimiz var. Eşim fabrikada çalışıyor ve 1 haftadır evde. Ödeyemediğimiz doğalgaz, elektrik faturalarımız var. Kredi taksidini ödeyebilmek ve evimizin masraflarını karşılayabilmek için ihtiyaç kredisi çektik. Bankalar kredi ötelemesi için yüksek faiz istiyor. Zaten iş bulmak çok zorken yeni başladığım işimi de maalesef kaybetmiş oldum. Yardım rica ederim. Bizim durumumuzda olan çok sayıda insan için en azından işsizlik ödeneğimizin ödenmesini talep ederim.

N.Y: MAĞDUR EDİLDİM

Hayatlarımızı alt üst eden içinde bulunduğumuz hassas süreçte, “coronanın ne kadar süreceği belli değil işler çok kötü” denilerek hiçbir haklı sebep göstermeden, uzun süredir kurumsal iletişim departmanında emek verdiğim işimden bugün kovuldum. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın hakim olması gereken bu dönemde, 25 yaşında yalnız yaşayan kira-fatura ödeme zorunluluğu olan işverenlerimce yaşam şartlarım dahil, mevcut koşullar gereği iş bulamayacağım gerçeği de bilinerek mağdur edildim.

S.T: SONUMUZ NE OLACAK?

Eşim ve ben ücretsiz izne çıkarıldık. Malum evimiz kira, çocuğumuz var. Bizim gibi insanlarla kim ilgilenecek? Bizim sonumuz nasıl olacak? Kira günü yaklaşıyor. Biz ne yapacağız?

N.Ö: ŞU AN ÇALIŞMADIĞIMIZ İÇİN GELİRİMİZ DURDU

Bizler servis sektöründe çalışan esnaflarız. Mart aynın 13 ünden itibaren okulların ve bir çok firmanın evden çalışma sistemine geçmesinden dolayı maalesef bizler de işsiz kaldık. Bir çoğumuz günlük yevmiye dediğimiz sistem ile çalışmaktayız. Yani çalıştığımız günün parasını almaktayız .

Şu an çalışamadığımız için gelirlerimiz durdu. Ama devletimize ödeyeceğimiz vergi ve SSK yapılandırmalarımız için her hangi bir önlem maalesef şimdiye kadar alınmadı.

Bununla birlikte tüm esnafımıza yaklaşık bir sene sonra tebliğ edilmeye başlanan hız koridoru cezaları da ayrı bir problem olmaya başladı.

Yukarıda anlatmaya çalıştığım mağduriyetlerimiz için devlet büyüklerimizden bizim durumumuzda olanlar için de bir düzenleme istemekteyiz.

B.U: BENİM GİBİ MİLYONLARCA MAĞDUR VAR

Ben 2.5 aydır turizm sektöründe çalışıyordum. Corona virüsü nedeniyle iş yerinin güvenliği için kapatılma kararı alındı ve bize ücretsiz izin vermek zorunda kaldılar. Bizim gibi evine ekmek götürenler, ihtiyacı olanlar ne yapacak peki? 600 günü olana destek verilecek onaylanırsa eğer ama benim gibi milyonlarca mağdur var. Lütfen sesimizi duyurun.

S.Ö: AY SONUNA KADAR ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARDI

Çalıştığım iş yeri virüs nedeniyle beni ay sonuna kadar ücretsiz izne ayırdı. Aldığım maaşla bile zor geçirirken şimdi bir de bu çıktı. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum.

T.A: BİZE NE OLACAK?

Kuaför hizmetinde çalışıyorum. Sigortam 20 günlük yatıyor ve daha yeni yatmaya başlamıştı. Ben ve diğer arkadaşlarım ücretsiz izne ayrıldı ve şu anda ödenecek birçok ödemem var ancak ödeyemiyorum. Bize ne olacak? Benim gibi birçok insan var şu an çalışamayan ve devamlı sigortası yatmayan. Onlar da benim gibi işsizlik maaşı alamayacak.

M.S: ÜCRET VERİLMEYECEĞİ SÖYLENDİ

Bursa İnegöl’de bir güzellik merkezinde çalışıyorum. Corona virüs nedeniyle kaç gün olduğu henüz belirlenmeyen ücretsiz izne çıkarıldım. Kesinlikle bir ücret verilmeyeceği söylendi.

G.A: KARA KARA DÜŞÜNÜR OLDUK

Ücretli öğretmenlik ve müzisyenlik ile hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Bu salgından dolayı her meslek etkilendiği gibi biz müzisyenler bu durumdan oldukça etkilendik. Kimimiz ev geçindirmeye çalışırken kimimiz de aile geçindirmeye çalışıyor.

Müzisyen arkadaşlarımın çalıştığı fiyatlar zaten belli hele ki bu son durumdan sonra evde oturup kara kara düşünür olduk. Bu salgın nereye kadar devam edecek ve biz daha ne kadar çocuklarımızın ailemizin yüzüne bakamayacağız. Lütfen devletimiz, biz ve bizim gibi olan tüm insanlara sahip çıksın.

B. B: 15 GÜN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDIM

Çerkezköy’de birçok fabrika fırsattan istifade işçilerini ücretsiz izne mecbur ediyor. Ben bugün 15 gün ücretsiz izne çıkarıldım. Kızım üniversitede okuyor kaldığı özel yurt parasını kullanmasa da ödemek zorundayım bunlar hiç konuşulmuyor.

T. Ö: BİRİKMİŞ PARAMLA GEÇİNİYORDUM

Öncelikle size yaptığınız her haber için teşekkür ederim. Ben yaklaşık 6 aydır iş arıyorum. Bir kaç yerle görüştüm tam işe başlayacağım zaman bu salgın çıktı. Şimdi hiçbir yer alım yapmıyor. Evliyim 2 yaşında çocuğum var. Kirada oturuyorum. Bu zamana kadar birikmiş paramla geçiniyordum. Artık ne yapmalıyım bilmiyorum.

C.K: ZORLA YILLIK İZİN KULLANDIRILIYOR

Bizler İstanbul’da bir AVM’de güvenlik görevlisi olarak çalışıyoruz. Ülkemizde yaşanan corana covid-19 hastalığı nedeniyle bizlere zorla yıllık izin kullandırıyorlar. Biz çalışanlara idari izin sunulmadan fırsattan yararlanarak hakkımız yeniliyor.

G. Ö: NEYE YETİŞECEĞİMİ ŞAŞIRDIM

Ben özel bir hastanede tıbbi sekreterlik yapıyorum 3 yıldır. 23.03.2020 tarihi itibarıyla ücretsiz izne zorlandım. Eşim zaten işsiz. Aldığım asgari ücretle kira-fatura-erzak-kredi ve 2 çocuğumun ihtiyaçları… Neye yetişeceğimi şaşırdım. 24 Nisan’da iş başı dediler ama biz zaten maaşı 1 ay geriden aldığımız için 2 ay içerdeyim şimdiden. 24 Nisan’da iş başı yaptıracakları meçhul. Lütfen bir yol gösterin.

M. M. A: MADDİ OLARAK ÇOK SARSILACAĞIZ

Ben Gaziantep’te otelde kat görevlisi olarak çalışıyorum. Mart ayında ayın 23’ü ile 29’u arası ücretsiz izine çıkarıldım. Nisan ayında da bir hafta ücretsiz izine gönderecekler. Bu etapta maddi olarak çok sarsılacağız. Ev kirası, evin ihtiyaçları, etrafa olan borçlar bizi sıkıntıya koyacak. Bu konuda biz işçi kesimine nasıl yardımcı olurlar bilmiyoruz. İşveren kısa çalışma ödeneği için İş-Kur’a başvuru yapacak mı bu konuda da bilgimiz yok. Allah yardımcımız olsun.

M. T: KREDİ VE KREDİ KARTI BORCUM VAR

Sorun şu: Ben Eskişehir de çay ocağı işletiyorum. Bugün itibarıyla dükkanım kapatıldı. Şimdi soruyorum. Bir sürü kredi ve de kredi kartı borcu var. Üstelik ev kira, dükkan kira. Ne olacak şimdi? Başka herhangi bir gelirim de yok. Allah yar yardımcımız olsun.

B. D: VİRÜSTEN DOLAYI İŞ ALIMLARI YOK

Ben yaklaşık 2 aydır işsizim. Her yere başvuru yaptım lakin bir dönüş yok. Bir de corona virüsü çıktı, her yer kapatılıyor iş istihdamı zayıfladı. Bakmam gereken bir ailem var ve 2 aydır iş bulamadım. İşsizlik maaşına başvurdum. 600 gün olmadığı için onaylanmadı. Virüsten dolayı iş alımları yok ve herhangi bir gelirim de yok. Biz işsizlerin durumu corona virüsünden daha kötü.

Ç. O: BUNUN SONU NEREYE KADAR GİDER?

Bizimkisi tam bir rezalet; öğrenci servisi şoförlüğü. Okullar kapandı. Biz de işsiz kaldık. Ayda bir hafta sigorta yapıyorlar. Bu işi gözünüzde büyütmeyin lütfen. Benim memleketimde servis şoförlüğünden 1.500 TL maaş alana ağa diyorlar. Bu yüzden yardım da alamıyoruz. Kimsenin de umurunda değiliz gibi bir havadayız. Bugüne kadar ne şirketten ne de başka yerden arayan soran olmadı. Tek duyduğum ‘kendinizi karantinaya alın’ kelimesi. Tamam alalım da bunun sonu nereye kadar gider?

C. D: VİRÜSTEN DOLAYI İŞ YERİMİZ KAPATIYOR

Ben Antalya da özel bir matbaada saha satış sorumlusu olarak çalışıyorum. Sorunlarımıza ortak olmak istediğiniz için teşekkür ediyorum. 4 Aydır bir şirkette çalışıyordum. Virüs ve ekonomik sıkıntılardan dolayı iş yerimiz kapatıyor.

Corona virüsü dünyanın ortak sorunu ancak diğer ülkeler vatandaşlarını mağdur etmemek adına elini taşın altına koyuyor. Vatandaşlarına koşulsuz sosyal yardımlar yapıyor.

Nişanlım yabancı uyruklu Türkiye’de özel bir eğitim kuruluşunda öğretmen. Virüsten dolayı ücretsiz izne çıkarıldı. Kendi ülkesi de karantina altında olduğu için ülkesine dönemiyor.

Şu an zor durumdayız. İş arıyoruz fakat iş görüşmelerine virüs engelinden dolayı gidemiyoruz. Sokağa çıkma yasağı ilan edilseydi belki kira, elektrik ve su faturalarımızı devletimiz karşılayabilirdi.

Kendi OHAL’imizi ilan edecek kadar zengin değiliz. Hiç bir gelirimiz yok. Yetkililerin sadece işverenlere ve zengin iş adamlarına sağladığı ekonomik paketleri değil, işçileri ve aileleri de düşünmelerini istiyorum.

E. D: PİYASADA İŞ YOK

Ankara’da bir hazır beton firmasına çalışıyordum. 3 hafta önce nedensiz yere işten çıkarıldım. Bir de üstüne bu virüs vakası patlak verdi. Şimdi piyasada iş yok. İş olmazsa da para yok. Para olmazsa hayat ve geçim yok. Özel sektör ise alımı durdurdu ve işten çıkarıyor.

C.İ: PERSONEL ÜCRETSİZ İZNE GÖNDERİLDİ

Ben istanbul Etiler’de AVM’de bir restoranda çalışan bir garsonum. Virüs nedeniyle bütün personel ücretsiz izne gönderildi ve restoranımız kapandı. Kapanan iş yerimiz henüz iki ay önce açıldığı için sigorta süremiz son 2 aylık. İşsizlik parası almak için son iş yerinde 120 gün sigortalı olarak çalışmak gerektiğini biliyorum. Peki ben 120 günüm dolmadığı için işsizlik parasından yararlanamayacak mıyım? Yoksa mecburi iş yeri kapanması durumundan dolayı maaş alabilecekmiyim? İş yerimden bu konu hakkında bilgi alamıyorum.

M. P: ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILIRKEN PARA VERİLMEDİ

Ben bir turizm çalışanı olarak sizlere ulaşıyorum. Maalesef daha önceki senelerde turizmde yaşanan krizlerden dolayı işletmemizin SSK ve vergi borcu bulunuyor. Kısa süreli işsizlik maaşı başvurusunda borcumuz olduğundan dolayı onaylanmadı. İşletmemizde onca çalışan arkadaşımız bulunmakta.

Ücretsiz izine çıkarılırken cebimize 5 kuruş verilmedi ve şimdi İş-Kur tarafından da ret onayı aldık. Buna nasıl bir çözüm bulacaklar? Lütfen sesimiz olun.

E.G: İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİNİ UZATILMASI İÇİN…

Ben ve benim gibi milyonlar bu ülkede iş arıyor, devletten az da olsa işsizlik maaşı alıyoruz ama gelin görün ki bu sıkıntılı günlerde pek çok işletmeye kapatma kararları verilirken acaba devletimiz işsizlerin durumunu düşünüp işsizlik maaşlarının ödemelerinin uzatılması için bir çalışma yapmış mıdır? Sesimizi ancak sizin gibi tarafsız gazetecilik anlayışına sahip medya kuruluşlarının duyurabileceğini düşünerek yazıyorum. Benim işsizlik maaşı ödeneğim Nisan ayında bitiyor,ben ve benim gibi milyonlarca işsizin maaş ödemelerinin durumu acaba 100 milyarlık ”setin” içine giriyor mu?

A.C.T : SESİMİZİ DUYURAMADIK

Sesimizi duyuran yine siz oldunuz. Samimiyetle teşekkür ediyorum. Ben ortalama 1.500 liraya yarim sigorta ile çalıştırılan bir ücretli öğretmenim. Açlık sefillik sınırının altında yaşayan 100 bin kişiden biriyim. Halimiz içler acısı iken corona virüsü sebepli eğitim öğretime ara verilmesi bizleri daha derin ve sarsıcı bir sürece itti. MEB Bakanı ‘mağdur edilmeyecek’ dedi ama meğerse yalanmış. Fatura bizlere çıktı. Sesinizi devlet büyüklerine yıllardır duyuramadığımız gibi bugün de duyuramadık. Siz SÖZCÜ Gazetesi temsilcileri ve emekçileri… lütfen sesimiz olun. Ücretli öğretmenler ihmal edilip kaderine terk edildi. Bizdeki durum inanın coronadan daha vahim.

N. Z: ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR DA CAN

İstanbul’da orta ölçekli bir otelin genel müdürlüğünü yapıyorum. Gecen pazartesi itibarıyla personelimin yarısından fazlasına ücretsiz izin verdim, kendim de dahil olmak üzere. Ve arkadaşlarımın birçoğu Anadolu’dan gelen insanlar şimdi evlerindeler. Burada kalan personel tedirgin ve ne olacağını bilmeden bekliyor.

Gelen misafirlerden kimde ne virüs var, kimde yok kimse bilmiyor. Bu çocuklar bilmeden kör kuyuya doğru sürükleniyor. Acilen tüm çalışma arkadaşlarımın alacakları maaşlar hakkında devlet bir karar versin. Özel sektörde çalışanlar da can. Lütfen unutmayın.

A. K: BU BİZİ TAMAMEN BİTİRDİ

Ben bir kırtasiyeciyim. Okulların kapanması ile birlikte biz kırtasiyecilerin işi tamamen durdu. Çoğumuz siftah dahi yapamıyoruz. Büyük marketlerin kırtasiye malzemesi satması ile büyük bir darbe yemiştik. Bu ise bizi tamamen bitirdi. Sesimiz olduğunuz için Sözcü gazetesine teşekkür ederiz. On binlerce kırtasiye esnafı olarak devletimizden destek bekliyoruz.

M: MAAŞ ÖDEMESİ YAPAMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Merhaba ben servis şoförüyüm bildiğiniz gibi okullar 13’ünde kapandı çalıştığım firmanın sahibi okullar kapandığı için velilerden artık para alamayacağını bundan dolayı da maaş ödemesi yapamayacağını söyledi. Ödemelerim var, 2 tane çocuğum var evime yemek almam lazım.

F.G.A: MAAŞ ALMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Merabalar. Corona virüsten dolayı işte çıkarıldım. Müşteri geliri düştüğü için çıkarıldım. Mağazada giyim üzerine çalışıyordum. Yaklaşık 2 yıla yakın tecrübem birikmişti fakat çıkarırken zorladılar, ihbarımı alamadım. Aldım diye imzalattılar. Mağazada toplam 10 ay çalıştım işsizlik maaşı alamıyorum. Çünkü onlar değil ben çıkmış gibi oldum. İşsizlik maaşı almam için ne yapmalıyım?

S. K: ÇALIŞANLAR ÇOK AZ MAAŞ ALDI

Ben izmir’de giyim mağazasında part time satış danışmanı olarak çalışıyorum. Şubat ayında Çin’de bulunan mağazaların kapalı olduğunu söyleyerek haftalık çalışma saatlerimizi 10 saat civarlarına indirdiler ve bu ay bütün çalışanlar çok az maaş aldı. Geçen hafta pazartesi günü de mağazadayken arayıp evinize gidin dediler ve bir haftadan fazladır bize hiçbir bilgi vermediler. Bu süreçte bir ödeme veya yardım yapılacak mı ya da tam aksine size bir ödeme yapamayacağız tarzında en küçük bir açıklama yapılmadı. Hepimiz mağduruz ve şirket sadece susmakla meşgul. Siz duyurun bari sesimizi.