Sozcu.com.tr Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitesi oldu

Uluslararası web sitelerinin ve sektörlerin site ve uygulama analizi trafiği verilerini sunan SimilarWeb’e göre Sozcu.com.tr, Haber ve Medya kategorisinde (News and Media) en çok ziyaret edilen haber sitesi oldu. Türkiye’nin en büyük bağımsız haber sitesi Sozcu.com.tr olarak okurlarımıza teşekkür ederiz.

Dünya genelinde web sitelerinin ve mobil uygulamaların trafik analizi ve sektörel içgörü raporlarını periyodik olarak sunan SimilarWeb raporuna göre, Sozcu.com.tr, temmuz ayında Haber ve Medya kategorisinde liderliğe oturdu.

Ziyaret sayılarına göre hazırlanan rapordaki Sozcu.com.tr liderliğini, Türkiye’de Gemius Türkiye’nin ölçümleme sonuçları da sıralamayı teyitliyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN HABER UYGULAMASI

Birçok gazete, televizyon ve portalın haber uygulamasını açık ara geride bırakan SÖZCÜ, akıllı telefon uygulamalarında en çok tercih edilen medya kuruluşu olmuştu.

Türkiye’de uzun süredir IAB Türkiye bünyesinde internet ölçümleme araştırması yapan Gemius araştırma şirketine ait Gemius Audience verilerine göre, SÖZCÜ mobil uygulaması, 2021’nin Mayıs ayında 3,1 milyon gerçek kişi tarafından kullanılmıştı.

2020 ayında olduğu gibi bu alanda da açık ara önde olan SÖZCÜ, Türkiye’nin en çok tercih edilen mobil haber uygulaması olmaya devam etti.

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