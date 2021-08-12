‘SÖZCÜ demokrasi mücadelesi veriyor’

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik dün gazetemizi ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz ile görüşen Çelik, yaptığı açıklamada “Bağımsız ve özgür gazeteciliğin daha da önem kazandığı günümüzde SÖZCÜ Gazetesi, Türk basınının yüz aklarından biri olmuştur” ifadesini kullandı.

‘KUMPASLARA RAĞMEN…’

Basın ve ifade özgürlüğü vurgusu yapan Çelik, birbirine benzer, hatta aynı başlıklarla çıkan iktidar destekçisi gazetelerin basına olan güveni yok ettiğini söyledi. Türk basınının içinde bulunduğu bu ortamda Türkiye’nin en çok satan ve okunan gazetesi olan SÖZCÜ’nün halkın doğru haber alma ihtiyacını karşılayan medya organlarının başında geldiğine dikkat çeken Ahmet Çelik şöyle konuştu:

“SÖZCÜ, halktan yana olan yayın anlayışıyla iktidarın uygulamalarını beğenmeyenlerin sesi ve sözcüsü olarak önemli bir misyonu da yerine getirmektedir. Bu görevini yerine getirirken yazar ve yöneticileri önce FETÖ kumpaslarının mağduru olmuş, sonra da haksızca FETÖ’cülükle suçlanarak haklarında açılan soruşturma ve davalara muhatap kalmışlardır. Her türlü zorluğa rağmen yılmadan demokrasi mücadelesi veren yayın çizgisiyle SÖZCÜ’yü her zaman takdir edip yanında olduk. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum.”

‘HALKIN SÖZCÜSÜYÜZ’

Ziyareti dolayısıyla Ahmet Çelik’e teşekkür eden Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz da kurulduğu günden bu yana halkın dertlerini, yönetimdeki aksaklıkları ve ülkenin sorunlarını gündeme getirmeyi öncelik edinen SÖZCÜ’nün hiçbir baskıdan yılmadan halkın sözcüsü olmayı sürdüreceğini söyledi.