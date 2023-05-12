55.4 F
Los Angeles
12 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemSÖZCÜ dikkat çekmişti: MHP bayrakları indirildi, AKP bayrakları yerinde

SÖZCÜ dikkat çekmişti: MHP bayrakları indirildi, AKP bayrakları yerinde

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

2019’da yıkılan ve aynı yerde yeniden inşa edilen 18 bin 423 seyirci kapasiteli ‘Elazığ Atatürk Stadyumu’na, sonrasında sadece ‘Elazığ Stadyumu’ tabelası asıldı. Tabelası değiştirilen stadyumun binasının dışına ve çevresine ise seçim sürecinde AKP ve MHP bayrakları asıldı.

AKP’lilerle birlikte, geçen 7 Mayıs’taki açılış maçını izleyen Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ İl Gençlik Spor Müdürü Abdulsamet Eren, stadyumun dışına asılan parti bayraklarını görmezden geldi.

MHP İNDİRDİ, AKP’NİN BAYRAKLARI DURUYOR

Elazığ Stadyumu’nun açılışı ve Elazığspor’un ilk maçı oynayacağı gün öncesinde Cumhur ittifakı ortağı olan AKP ile MHP’nin parti bayraklarının asılması tepki çekti. Sözcü’nün haberinde yer verilen bu tepkilerin ardından, MHP asmış olduğu parti bayraklarını indirdi. AKP’nin ise astığı parti bayraklarını hala indirmediği görüldü.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,500BeğenenlerBeğen
16,179TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States