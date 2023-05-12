SÖZCÜ dikkat çekmişti: MHP bayrakları indirildi, AKP bayrakları yerinde

2019’da yıkılan ve aynı yerde yeniden inşa edilen 18 bin 423 seyirci kapasiteli ‘Elazığ Atatürk Stadyumu’na, sonrasında sadece ‘Elazığ Stadyumu’ tabelası asıldı. Tabelası değiştirilen stadyumun binasının dışına ve çevresine ise seçim sürecinde AKP ve MHP bayrakları asıldı.

AKP’lilerle birlikte, geçen 7 Mayıs’taki açılış maçını izleyen Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ İl Gençlik Spor Müdürü Abdulsamet Eren, stadyumun dışına asılan parti bayraklarını görmezden geldi.

MHP İNDİRDİ, AKP’NİN BAYRAKLARI DURUYOR

Elazığ Stadyumu’nun açılışı ve Elazığspor’un ilk maçı oynayacağı gün öncesinde Cumhur ittifakı ortağı olan AKP ile MHP’nin parti bayraklarının asılması tepki çekti. Sözcü’nün haberinde yer verilen bu tepkilerin ardından, MHP asmış olduğu parti bayraklarını indirdi. AKP’nin ise astığı parti bayraklarını hala indirmediği görüldü.