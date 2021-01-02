SÖZCÜ diyor ki…

SOSYAL medya ve bazı sitelerde “SÖZCÜ Ayasofya’nın açılmasını felaket olarak gösterdi” yalanını yaydılar. Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler.

OYSA amacımız Ayasofya’nın ibadete açılmasını eleştirmek değil, yıla damga vuran bir olay olduğunu hatırlatmaktı. Nitekim manşetimiz dün Ayasofya’da Cuma Namazı’nı kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu.

Erdoğan, “Ben SÖZCÜ okumuyorum. Kimse de buna para verip almasın” dedi… Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerine sonuna kadar katılıyoruz.

Çünkü Erdoğan bir anlamda ülkede fikir özgürlüğü olduğuna dikkat çekti. “Beğenmiyorsan almazsın” mesajı verdi. Zaten demokrasilerde de böyle olur.

SÖZCÜ bugün Türkiye’nin en çok satan gazetesi.

İşte bu yüzden de kıskanılıyor, haberleri çarpıtılıp çamur atılmak isteniyor.

Editoryal hata olarak yorumlanan bu sunumda, Ayasofya’nın açılışına “felaket” demek gibi bir kastımız yoktu.

SÖZCÜ bu toplumun bir parçasıdır. Bizler de milletimizin sevindiğine sevinir, üzüldüğüne üzülürüz.

Kırmızı çizgimiz, “Vatan, millet, devlet, bayrak ve din”dir. Yıllarca SÖZCÜ gazetesi bunlara saygı duydu.

PKK, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede ve Yunanistan, ABD, Suriye, Rusya, Fransa gibi dış sorunlarda devletin yanında yer aldı.

SÖZCÜ bağımsız bir gazetedir. Kimseden emir ve talimat almaz. Ne iktidarın, ne muhalefetin uşağı olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Biz gücümüzü sadece siz okurlarımızdan alıyoruz.

Metin YILMAZ

SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni