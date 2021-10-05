SÖZCÜ Erdoğan’ın alışveriş yaptığı kooperatifin fiyatlarıyla market fiyatlarını yerinde inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifi Marketi ile aynı ilçede bir zincir marketin fiyatlarını karşılaştırdık. Toplam 7 temel üründen oluşan sepetimiz Tarım Kredi’de 207,07 TL, zincir markette 189,90 TL tuttu.

Sevgim Begüm YAVUZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Ekim Pazar akşamı Kısıklı’daki Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nden alışveriş yapmış, market çıkışında yaptığı açıklamada ise, “Gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun” ifadelerini kullanmıştı.

SÖZCÜ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alışveriş yaptığı Kısıklı’daki Tarım Kredi Kooperatifi Marketi ile bir zincir marketi dolaştı, aynı ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdı.

Her iki markette de toz şeker, un, çay, süt, zeytinyağı, ayçiçek yağı, kuru fasülye, zeytin, deterjan gibi ürünlerin fiyatlarını inceledik.

ÇAY TARIM KREDİ’DE DAHA PAHALI

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 1 kg kuru fasülye 13,45 TL’den satılırken, farklı bir marka başka markette 13,75 TL’den satılıyor.

Öte yandan 1 kg çay Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 35,90 TL’den satılırken, bir başka markette 23,95 TL ile 32,95 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor.

ZEYTİN, YAĞ, DETERJAN…

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 1 kg zeytin 29,90 TL iken, başka zincir marketteki satış fiyatı 21,95 TL.

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 2 litre sızma zeytinyağı indirimli satış fiyatı 64,20 TL, 2 litre riviera zeytinyağı 71,60 TL iken, başka bir zincir markette ise 1 litre sızma zeytinyağı 33,50 TL’ye, 2 litre riviera zeytinyağı da 56,90 TL’ye satılıyor.

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 5 kg toz deterjan 32,90 TL iken, bir başka markette ise 5 kg toz deterjan 29,90 TL ile 36,95 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor.

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 3 litre ayçiçek yağı indirimli satış fiyatı 30,90 TL iken, bir başka markette farklı bir markanın 2 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 43,75 TL.

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 2 kg toz şeker 10,15 TL’ye satılırken, başka bir zincir markette ise 5 kg toz şeker 27,95 TL’ye satılıyor.

SÜT VE UN FİYATI

Bir litre tam yağlı süt fiyatı Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 4,75 TL iken, aynı ürün bir başka zincir markette ise 5,25 TL.

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 5 kg un fiyatı 19,90 TL iken, aynı ürün, bir başka markette farklı bir markanın ürünleri 19,90 TL ile 26,95 TL arasında satılıyor.

7 ÜRÜN TARIM KREDİ MARKETİNDE 207 TL

Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifi Marketi ve bir başka zincir marketteki farklı markalara ait ürünlerle alışveriş sepetimizi kaç TL’ye dolduracağımızı da hesapladık.

5 litre ayçiçek yağı, 5 kg toz şeker, 1 kg Osmancık pirinç, 1 litre riviera zeytinyağı, 830 gram domates salçası, 2 buçuk kg kırmızı mercimek ve 1 kg köftelik bulgurdan oluşan alışveriş sepetinin tutarı Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 207,07 TL iken, zincir markette ise 189,90 TL tuttu.

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