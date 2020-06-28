SÖZCÜ Gazetesi 14 yaşına girdi: İftiraya boyun eğmedik, diz çökmedik, yılmadık

SÖZCÜ Gazetesi, Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği yoldan yürüyerek 27 Haziran 2007’de yayın hayatına başladı.

Doğru, etkili ve ses getiren haberleriyle kısa sürede farkını gösterdi. Milyonların takdirini kazandı. Türkiye’nin, bayilerde açık ara en çok satan gazetesi oldu.

SÖZCÜ‘nün 2007’de İstanbul’da bir matbaa makinesi ve 67 personeli vardı.

Ülkesine güvenen SÖZCÜ, gazetecilikten kazandığıyla yine gazetecilik sektörüne büyük yatırım yaptı.

SÖZCÜ bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da modern dev baskı tesisleri ve 700’e yakın çalışanıyla Türk medyasının gururu oldu…

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da 8 ülkede onbinlerce okura ulaştı.

Ama ne acıdır ki…

Haberleriyle, yazarlarıyla, yayın çizgisiyle yıllardır Türk halkının gönlünde taht kuran SÖZCÜ, kripto FETÖ’cülerin hedefi oldu.

Atatürkçü SÖZCÜ, akıldışı bir iftira kampanyasıyla FETÖ’cü olmakla suçlandı.

Şimdi adliye koridorlarında adalet arıyor. SÖZCÜ, kendisine yapışmayan bu iftiranın, yüce Türk yargısı tarafından çürütüleceğine inancını koruyor…

14 yıl boyunca SÖZCÜ‘ye sahip çıkan tüm okurlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Sizlerin güven ve beğenisi sayesinde dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz.