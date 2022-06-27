SÖZCÜ GAZETESİ 16 YAŞINA GİRDİ

Yazan:
Alaturka Online
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27 Haziran 2007’de yayın hayatına başlayan SÖZCÜ, 15 yıl boyunca en çok satan, en çok okunan ve en çok güvenilen gazete oldu. Teşekkürler Türkiye.

Yayınlanma: 05:30 – 27 Haziran 2022 Güncellenme:

SÖZCÜ GAZETESİ 16 YAŞINA GİRDİ

Türkiye 15 yıldır gerçekleri SÖZCÜ’den öğreniyor

SÖZCÜ, 16 yıl önce bugün Atatürk‘ün gösterdiği yoldan ayrılmayacağına, halkın yanında, laik demokratik Türkiye’den yana olacağına söz vererek çıktı… Ve yolundan milim sapmadan milyonların takdirini kazandı. Tüm baskılara rağmen, okurlarımızın güveni sayesinde dimdik ayakta durmaya, gerçekleri yazmaya devam edeceğiz…

İşte SÖZCÜ’nün 27 Haziran 2007’de yayınlanan ilk sayısı…

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