SÖZCÜ gündeme getirmişti: 24 yıl gecikmeli yıkım

SÖZCÜ’nün, Gaziantep – Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından gündeme getirdiği, Kocaeli’de 1999 depreminden kalma hasarlı binaların yıkımına başlandı.

6 Şubat depreminden sonra Kocaeli’de tekrar gündeme gelen riskli binalar arasında yer alan Apeyas Kınay Apartmanı 24 yıl gecikme ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iş makineleri ile yıkıldı.

“KOCAELİ’DE 350 BİN KONUT VAR, BUNUN YÜZDE 51’İ 1999 ÖNCESİ BİNALAR”

Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Yiğit Kılıç, şunları kaydetti;

*Kocaeli’de 350 bin konut var. Bunun yüzde 51’i, 1999 öncesi binalar. Bu da 170 bin civarı konut yapıyor. Şu anda Kocaeli’de orta hasarlı bin 400 konut var. Bugüne kadar 250 konutun yıkımı gerçekleştirilmiş. 28 ağır hasarlı konuttan da 20’si yıkılmış, 8’i yıkılamamış.

“SEBEBİ UZAYAN YARGI SÜRECİ VE LÜKS KONUT YAPILMAK İSTENMESİ”

*Bu yıkımların uzama sebebi, uzayan yargı süreçleri ile kentsel dönüşüm noktasında. Çünkü bu orta hasarlılarda, kentsel dönüşüm noktasında lüks konut yapılmak isteniyor. Orta gelirli vatandaşlar da bu sürece pek olumlu yaklaşmıyorlar.

“YARGI SÜRECİ BİTEN BİNALAR TEK TEK YIKILACAK”

*Bunun haricinde şu anda Gölcük’te yıkımlar başladı. 1999 depreminde, orta hasarlı 6 katlı Apeyas Kınay Apartmanının yıkımı gerçekleşti. Edindiğimiz bilgiye göre, yargı süreci sonuçlanan ve tarihleri belirlenen binalar tek tek yıkılacak.